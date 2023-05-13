https://sputniknews.com.tr/20230513/mitten-suriyenin-kuzeyinde-operasyon-hol-eyaleti-sorumlusu-haydar-demirel-etkisiz-hale-getirildi-1071027859.html
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Hol eyaleti sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Hol eyaleti sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T09:32+0300
2023-05-13T09:32+0300
2023-05-13T09:55+0300
türkiye
mit
operasyon
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Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod adlı Haydar Demirel, MİT’in Suriye/Tel Hamis’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel’i teknik takipteydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer aldı.Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar Demirel’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.
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mit, operasyon
MİT'ten Suriye'nin kuzeyinde operasyon: Hol eyaleti sorumlusu Haydar Demirel etkisiz hale getirildi
09:32 13.05.2023 (güncellendi: 09:55 13.05.2023) Abone ol
MİT, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği operasyonla PKK/YPG’nin Hol eyaleti genel sorumlusu Haydar Demirel'i etkisiz hale getirdi.
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, Türkiye, Irak ve Suriye’de pek çok bölgede faaliyet yürütmesinin ardından Hol Eyaleti Genel Sorumluluğuna getirilen Brüsk/Bager Türk/Bager Kemal kod adlı Haydar Demirel, MİT’in Suriye/Tel Hamis’te gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirildi.
MİT, eylemleri nedeniyle uzun süredir "Bager Türk" kod adlı Haydar Demirel’i teknik takipteydi. 1997-2000 yıllarında Hatay/Amanoslar’da faaliyet yürüttüğü dönemde Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı ve Dörtyol İlçe Jandarma Komutanlığı’na yönelik eylemleri gerçekleştiren Haydar Demirel 2010 yılında Hakkari/Şemdinli’de iki ayrı eylemde yer aldı.
Ekibiyle birlikte 08-09 Mart 2010 tarihinde Şemdinli/Derecik/Olcaytepe üs bölgesi civarında 2 askerin şehit edilmesi, 3 askerin yaralanması ile sonuçlanan mayınlama eylemin faili Haydar Demirel, ayrıca Hakkari/Şemdinli/Beyyurdu Jandarma Karakol Komutanlığı’na ait üs bölgesine 5 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen eylemde yer alan örgüt mensuplarının sorumlusuydu.
Haydar Demirel, Haseke Eyaleti Genel Sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü 2020 yılından bu yana MİT’in takibindeydi. Son olarak MİT’in saha ajanları Haydar Demirel’in, Hol Eyaleti Genel Sorumlusu olarak Suriye Tel Hamis’te bulunduğunu tespit etti. Neticesinde, PKK/YPG alay sorumlusu ve tabur sorumlusu ile birlikte, örgüt mensuplarına askeri eğitim verirken etkisiz hale getirildi.