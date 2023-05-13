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- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/malatyada-4-buyuklugunde-deprem-1071043588.html
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Malatya'da saat 22.54'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T23:19+0300
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6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
malatya
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 7,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem

23:19 13.05.2023
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Sismograf - deprem - AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
© AA
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Malatya'da saat 22.54'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7,47 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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