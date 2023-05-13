https://sputniknews.com.tr/20230513/luganskta-buyuk-bir-patlama-meydana-geldi-1071028443.html

Lugansk’ta büyük bir patlama meydana geldi

Lugansk’ta büyük bir patlama meydana geldi

Lugansk'ın eteklerindeki Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T10:49+0300

2023-05-13T10:49+0300

2023-05-13T10:49+0300

ukrayna krizi

lugans halk cumhuriyeti

lugansk

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/05/18/1056638642_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_7cc118b507c12a82830535998442410f.jpg

Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Lugansk'ın Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldi.Patlamanın meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevkedildi.Ukrayna güçleri dün akşam saatlerinde de Lugansk şehrine iki füzeyle saldırı düzenlemişti.Ukrayna yapımı Grom füze sisteminden atıldığı tahmin edilen füzelerin, faaliyette olmayan Popipak ve Milam adlı işletmelerine isabet ettiği, işletmelerin idare binalarının yıkıldığı ve çevredeki binaların camlarının kırıldığı bildirilmişti.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda 6 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Duma milletvekili Viktor Vodolatskiy enkaz altında kalan insanlara yardım etmeye çalışırken yaralanmıştı.

lugansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lugans halk cumhuriyeti, lugansk, patlama