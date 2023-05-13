https://sputniknews.com.tr/20230513/luganskta-buyuk-bir-patlama-meydana-geldi-1071028443.html
Lugansk’ta büyük bir patlama meydana geldi
Lugansk’ta büyük bir patlama meydana geldi
Lugansk'ın eteklerindeki Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T10:49+0300
2023-05-13T10:49+0300
2023-05-13T10:49+0300
ukrayna krizi
lugans halk cumhuriyeti
lugansk
patlama
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Lugansk'ın Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldi.Patlamanın meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevkedildi.Ukrayna güçleri dün akşam saatlerinde de Lugansk şehrine iki füzeyle saldırı düzenlemişti.Ukrayna yapımı Grom füze sisteminden atıldığı tahmin edilen füzelerin, faaliyette olmayan Popipak ve Milam adlı işletmelerine isabet ettiği, işletmelerin idare binalarının yıkıldığı ve çevredeki binaların camlarının kırıldığı bildirilmişti.Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda 6 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Duma milletvekili Viktor Vodolatskiy enkaz altında kalan insanlara yardım etmeye çalışırken yaralanmıştı.
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lugans halk cumhuriyeti, lugansk, patlama
lugans halk cumhuriyeti, lugansk, patlama
Lugansk’ta büyük bir patlama meydana geldi
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Lugansk'ın eteklerindeki Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldiği bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, sabah saatlerinde Lugansk'ın Yubileyniy köyü yakınlarında bir patlama meydana geldi.
Patlamanın meydana geldiği yere çok sayıda güvenlik güçleri ve Acil Durumlar Bakanlığı ekipleri sevkedildi.
Ukrayna güçleri dün akşam saatlerinde de Lugansk şehrine iki füzeyle saldırı düzenlemişti.
Ukrayna yapımı Grom füze sisteminden atıldığı tahmin edilen füzelerin, faaliyette olmayan Popipak ve Milam adlı işletmelerine isabet ettiği, işletmelerin idare binalarının yıkıldığı ve çevredeki binaların camlarının kırıldığı bildirilmişti.
Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) lideri Leonid Paseçnik, saldırı sonucunda 6 çocuğun yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Duma milletvekili Viktor Vodolatskiy enkaz altında kalan insanlara yardım etmeye çalışırken yaralanmıştı.