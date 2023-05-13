https://sputniknews.com.tr/20230513/kripto-para-borsasi-binance-kanadadan-cekiliyor-1071024730.html

Kripto para borsası Binance Kanada'dan çekiliyor

Kripto para borsası Binance Kanada'dan çekiliyor

Dünyanın en büyük kripto borsası Binance, ülkedeki regülasyonlar nedeniyle Kanada pazarından çekilme kararı aldığını duyurdu. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T00:35+0300

2023-05-13T00:35+0300

2023-05-13T00:35+0300

ekonomi

binance

kanada

kripto para

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/1a/1070194280_0:45:1200:720_1920x0_80_0_0_946462df1487d53ff3f172839af8f5ee.jpg

Şirketten yapılan açıklamada, Binance'in Kanada pazarından 'proaktif olarak' çekilerek diğer önde gelen kripto para şirketlerine katılacağı kaydedildi.Açıklamada, "Kanada blockchain endüstrisinin geri kalanı için büyük umutlarımız vardı. Ne yazık ki, sabitkoinler ve kripto borsalarına sağlanan yatırımcı limitleri ile ilgili yeni düzenleme, şu anda Kanada pazarını Binance için artık dayanılamaz hale getiriyor" değerlendirmesinde bulunuldu.Binance'in Kanadalı kullanıcılarını korumak için diğer makul yolları araştırdığı sürece bu kararı ertelediği belirtilen açıklamada, ancak öyle bir yol olmadığının görüldüğü aktarıldı.Açıklamada, Binance'in Kanada'da kalan diğer kullanıcılarının hesaplarının bu karardan nasıl etkileneceğine dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı bir e-posta alacağı bildirildi.Binance'in yeni düzenlemeyi haklı bulmasa da özenli ve kapsamlı bir düzenleyici çerçeve hedefleyen Kanadalı düzenleyicilerle ilişki kurmaya devam etmeyi umduğu belirtilen açıklamada, "Kanadalı kullanıcılar daha geniş bir dijital varlık paketine erişme özgürlüğüne sahip olduklarında, pazara bir gün geri döneceğimize eminiz" ifadesi kullanıldı.Kanada, son aylarda kripto varlık ticaret platformları için düzenlemeleri sıkılaştırdı.

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

binance, kanada, kripto para