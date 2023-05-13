Kılıçdaroğlu'ndan 'Mustafa Kemal Atatürk' videosu: 15 Mayıs günü bütün dünya sizi konuşacak
01:09 13.05.2023 (güncellendi: 01:32 13.05.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
© CHP/ALP EREN KAYA
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan 'Mustafa Kemal Atatürk' başlığıyla bir video yayınladı. Videosunda gençlere seslenen Kılıçdaroğlu, "15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler" dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter üzerinden notuyla yeni bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu, videoda, şu ifadeleri kullandı:
İkinci yüzyıla giriyoruz gençler. Ve şimdi yeni bir neslimiz var. Sizler varsınız. Hep beraber karar vermemiz lazım. İlk yüzyıldaki gibi, Atatürk'ü sadece ananlardan mı olacağız? Yoksa bu yüzyılda anlayanlardan mı?
Bakın Atatürk yenilikleri açıktı. Değişimi cesaretle sahiplenirdi. Onun için ekonomik bağımsızlık en az Kurtuluş Savaşı kadar önemliydi.
Üreten, çalışan, sanat yapan bilime kafa yoran, bağımsız ve başı insanların yaşadığı bir ülke hayal ediyordu. O dünyayla rekabet eden bir Türkiye inşa etmek istiyordu.
Peki sonra bizler ne yaptık? Onu anlamaktan uzaklaştık. Sadece anar olduk. Bugün hayatta olsaydı ve sizleri görebilseydi sevgili gençler. 'İçinizde dünyayı değiştirmek için yıldızlara ulaşma gücü, sabır ve tutkunuz olsun' derdi. 'Bu olanlar için moralinizi bozmayın' derdi. 'Tüm enerjinizi eskiyle savaşmaya değil, yeniyi inşa etmeye odaklayın' derdi. 'Olmuş olan için artık strese girmeyin, olabilecekler için savaşın' derdi. 'Değişimin sırrı burada' derdi. 'Vatansever olun' derdi.
En yüksek vatanseverlik resmi politikayı, körü körüne kabul etmek değildir topraklarındaki adaletsizlikleri söküp atacak kadar derin bir ülke sevgisidir. Çünkü o zaman iç tartışmalar biter ve enerjinizi 85 milyonu dünya ile rekabete hazır etmek için harcamaya başlarsınız. Peki sonra ne olur? Zehir gibi gençlerinle de bilimde çığır açarsın. Işıl ışıl çocuklarınla, sanatta, sporda bayrağını göğe sabitlersin. Markalara, buluşlara, dünyaya heyecan veren çözümlere imza atarsın, dünyanın en saygın parasına pasaportuna sahip olursun.
Kimseye eyvallahın olmaz. İşte milliyetçilik budur gençler. Onurlu, doğru ve vicdanıyla uyum içinde yaşamanın peşinde koşan insanların dayanışmasıdır milliyetçilik. 15 Mayıs günü Türkiye dünyanın umudu olarak görülecek sevgili gençler, unutmayın aslında 15 Mayıs günü Atatürk bütün dünyaya bir mesaj verecek. Bu millet yiğit kadın ve erkekleriyle vatanseverlerin yurdu olarak kalacaktır. Ve bu özgürlük dünyaya büyük ilham verecek, bütün dünya sizi konuşacak gençler, sizin vatanseverliğinizi bu vatanı nasıl kurtardığınızı.
Gençlerimin ve ülkemin geleceğine inancım sonsuz. Yeni başlangıçlar geliyor gençler. Çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlı olun kalın sağlıcakla.
Mustafa Kemal Atatürk. pic.twitter.com/NXx1Dre0IZ— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023
Kılıçdaroğlu, "Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz" şeklinde paylaşım yapmıştı.
Bu gece 01’de burada buluşalım gençler. Yarın Cumartesi, uyumayın, bir şey olmaz:)— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) May 12, 2023