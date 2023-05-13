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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kilicdaroglu-herkes-sandiga-mutlaka-gitsin-ve-oyunu-kullansin-bu-secim-siradan-bir-secim-degil-1071024474.html
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok
Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok
Kremlin'den yapılan "Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" açıklamasına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin bir başka... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T00:46+0300
2023-05-13T01:16+0300
2023 türkiye seçimleri
kemal kılıçdaroğlu
recep tayyip erdoğan
rusya
seçim
kremlin
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Kılıçdaroğlu, Fox TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Ankara Anadolu Meydanı'nda yapılan mitinge gençlerin ve kadınların katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin mesajının sorulması üzerine, tüm yurttaşlardan sandığa gidip oy kullanmasını istedi.Bu seçimin sıradan olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Türkiye'de ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da tarihin çöp sepetine atacağız. O nedenle sadece benim değil, aslında bu ülkede oy kullanan her vatandaşın sorumluluğu var." diye konuştu.Seçimin demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidar sahiplerinin "halkın oylarıyla gitmeyeceğiz" mesajı verdiğini belirterek "Kimsiniz siz ya? Nasıl gitmezsiniz? Kendinizi halkın üstünde mi görüyorsunuz? Oylama yapılacak ve siz de tıpış tıpış gideceksiniz. Bu kadar basit. Demokrasinin kuralı budur. Sandığı koyarsınız, sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duyar." değerlendirmesini yaptı.Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için hem partisince hem de ittifak ortağı partilerce ciddi bir hazırlık yapıldığını anlattı. Islak imzalı tutanakların birer fotoğrafını edineceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, sonuçları bu tutanaklarla karşılaştıracaklarını belirtti.Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmayacağını, vatandaşın tercihini yaptığını, ilk turda seçimi kazanacaklarını ifade etti.'Yasaların gereğini yapmak zorundasın'Kemal Kılıçdaroğlu, "Samsun'da bugün çelik yelekle miting alanına çıktınız. Size çelik yelek giydirten tehdit nereden geliyor?" sorusuna karşılık, "Ayrıntıyı vermek istemiyorum ama pek çok kanaldan geliyor. İsimler veriliyor. Biz o isimleri hemen İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz. Bu kişilerden tehdit gelme olasılığının yüksek olduğunu, duyum aldığımızı bildiriyoruz." dedi.İçişleri Bakanlığının, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim verilerini istemesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanının kendisini ülkenin sahibi sandığını, yasa dışı talimatlar verdiğini belirtti.Kılıçdaroğlu'ndan Kremlin'e açıklama teşekkürü Sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik paylaşımı, sonrasında Moskova'dan konuya ilişkin açıklamaya karşı değerlendirmesi ve bu paylaşıma dayanak olan bilginin kimden geldiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Doğal olarak ben, 'Şu bana söyledi.' dersem o yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Haber olarak görünürlüğü vardır. Ekonomik alanlarda görünürlüğü vardır. Dijital medya üzerinde görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. Ve o nedenle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım." dedi.Rusya'dan yapılan "Diğer ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine karışmadığımızı defaatle söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" açıklamasına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, İletişim Başkanlığının seçime müdahale için yurt dışından hackerlerle anlaştığını, buralara ödeme yapıldığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İletişim Başkanlığının yurt dışındaki profesyonel hackerlerle ne işi olabilir? Burası istihbarat örgütü mü? dedi.'Geçmiş olsun dileklerimi ilettim'Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce ile yakın zamanda görüşüp görüşmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "Hastaneye yattığında görüştüm. Aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu." bilgisini verdi.İnce'yi, Ankara'daki mitinge davet etmek için de aradığını fakat ulaşamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, dolayısıyla kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim sofrasına davet ittiğimizi bilmesini istedim." diye konuştu."Eğer ulaşabilseydiniz Muharrem İnce sahnede olacaktı." değerlendirmesine karşılık Kılıçdaroğlu, "Gelecekti evet. Eğer tabii görüşebilseydik. Belki de 'Gelmeyebilirim' de diyebilirdi." yorumunu yaptı."Muharrem İnce, sizi destekliyor mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, bunu bilmediğini, bu konuda görüşmelerinin olmadığını söyledi.'Türkiye'nin gündemi farklı, mutfaklarda yangın var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında kendisini Muharrem İnce'ye kumpas kurmakla suçladığı belirtilen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına? Türkiye'nin gündemi farklı, mutfaklarda yangın var. Tartışılması gereken bu. Erdoğan gündem değiştirmeye çalışıyor, biz ona takılmıyoruz. Ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın, artık o toplumdan kopmuş. Anlattığı şeylerle hayatın gerçeği taban tabana zıt." değerlendirmesinde bulundu.Kendisi hakkında terör konusunda da suçlamalar yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Siz iadesini isteyecek misiniz?" sorusunu ise "Talep edeceğiz tabii ki niye etmeyelim." diyerek yanıtladı.Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine, iktidara gelmeleri durumunda rövanşist bir mantıkla hareket etmeyeceklerini ve devleti mantıkla yöneteceklerini kaydetti.Uyuşturucu ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, siyasetçiler bu işin içinde olmasa uyuşturucu baronlarının bu kadar rahat hareket edemeyeceğini savunarak, "Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız." ifadesini kullandı.Doğu Akdeniz gazına da değinen Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda, Türkiye'nin KKTC ile beraber burada yeniden önemli bir aktör olacağını ve buradan çıkan gazın Türkiye üzerinden sevkinin yapılacağını dile getirdi.Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şehir içindeki hastaneleri yeniden açacaklarını, isteyenin istediği hastaneye gideceğini bildirdi.Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda asgari ücretten vergi almayacaklarını, ücretliler için de yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kremlin-kilicdaroglunun-kaset-iddialari-gercegi-yansitmiyor-1070993656.html
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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, rusya, seçim, kremlin
kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, rusya, seçim, kremlin

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu: Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok

00:46 13.05.2023 (güncellendi: 01:16 13.05.2023)
© CHP/ALP EREN KAYACumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi.
Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. Vatandaşlar, mitinge ilgi gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
© CHP/ALP EREN KAYA
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Kremlin'den yapılan "Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" açıklamasına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin bir başka ülkenin iç işlerine müdahalesini asla kabul etmeyiz. Bizim zaten Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Bizim kavga edecek halimiz yok, buna gerekçe yok" dedi.
Kılıçdaroğlu, Fox TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Ankara Anadolu Meydanı'nda yapılan mitinge gençlerin ve kadınların katılımından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kılıçdaroğlu, seçime ilişkin mesajının sorulması üzerine, tüm yurttaşlardan sandığa gidip oy kullanmasını istedi.
Bu seçimin sıradan olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, "Herkes sandığa mutlaka gitsin ve oyunu kullansın. Çünkü bu seçim sıradan bir seçim değil. Türkiye'de ya demokrasiyi gerçekten getireceğiz ya da tarihin çöp sepetine atacağız. O nedenle sadece benim değil, aslında bu ülkede oy kullanan her vatandaşın sorumluluğu var." diye konuştu.
Seçimin demokrasinin gereği olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, iktidar sahiplerinin "halkın oylarıyla gitmeyeceğiz" mesajı verdiğini belirterek "Kimsiniz siz ya? Nasıl gitmezsiniz? Kendinizi halkın üstünde mi görüyorsunuz? Oylama yapılacak ve siz de tıpış tıpış gideceksiniz. Bu kadar basit. Demokrasinin kuralı budur. Sandığı koyarsınız, sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duyar." değerlendirmesini yaptı.
Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için hem partisince hem de ittifak ortağı partilerce ciddi bir hazırlık yapıldığını anlattı. Islak imzalı tutanakların birer fotoğrafını edineceklerini bildiren Kılıçdaroğlu, sonuçları bu tutanaklarla karşılaştıracaklarını belirtti.
Kemal Kılıçdaroğlu, ikinci tura kalmayacağını, vatandaşın tercihini yaptığını, ilk turda seçimi kazanacaklarını ifade etti.

'Yasaların gereğini yapmak zorundasın'

Kemal Kılıçdaroğlu, "Samsun'da bugün çelik yelekle miting alanına çıktınız. Size çelik yelek giydirten tehdit nereden geliyor?" sorusuna karşılık, "Ayrıntıyı vermek istemiyorum ama pek çok kanaldan geliyor. İsimler veriliyor. Biz o isimleri hemen İçişleri Bakanlığına bildiriyoruz. Bu kişilerden tehdit gelme olasılığının yüksek olduğunu, duyum aldığımızı bildiriyoruz." dedi.
İçişleri Bakanlığının, Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) seçim verilerini istemesine ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanının kendisini ülkenin sahibi sandığını, yasa dışı talimatlar verdiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'ndan Kremlin'e açıklama teşekkürü

Sosyal medya hesabından Rusya'ya yönelik paylaşımı, sonrasında Moskova'dan konuya ilişkin açıklamaya karşı değerlendirmesi ve bu paylaşıma dayanak olan bilginin kimden geldiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Doğal olarak ben, 'Şu bana söyledi.' dersem o yanlış olur. Bazı bilgiler var ki bunlar kamuoyuyla paylaşılmaz. Kaldı ki bunların görünürlüğü vardır. Haber olarak görünürlüğü vardır. Ekonomik alanlarda görünürlüğü vardır. Dijital medya üzerinde görünürlüğü vardır. Biz bunu hissediyoruz. Ve o nedenle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım." dedi.
Rusya'dan yapılan "Diğer ülkelerin içişlerine ve seçim süreçlerine karışmadığımızı defaatle söyledik ve bunda ısrarcıyız. Resmi olarak beyan ederiz ki, herhangi bir müdahale söz konusu olamaz" açıklamasına teşekkür eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bir ülkenin bir başka ülkenin iç işlerine müdahalesini asla kabul etmeyiz. Bizim zaten Rus halkıyla hiçbir sorunumuz yok. Bizim kavga edecek halimiz yok, buna gerekçe yok. Ama bizim iç işlerimize müdahale doğru değil. Bu uyarıyı yapmak benim görevimdi. Bunu sadece ben değil, benim dışımda da bazı gazeteciler, televizyoncular yazdılar, çizdiler. Defalarca bu konuda uyarılar yapıldı. Rusya'dan gelen haberler, haberlerle ilgili bize ulaşan bazı bilgiler. Dolayısıyla biz bu uyarıyı yapmak zorunda kaldık. Sizin seçim sisteminize dijital olarak müdahale ederlerse bu bizim iç işimize karıştırmak demektir yani."
Kılıçdaroğlu, bir soru üzerine, İletişim Başkanlığının seçime müdahale için yurt dışından hackerlerle anlaştığını, buralara ödeme yapıldığını savundu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin İletişim Başkanlığının yurt dışındaki profesyonel hackerlerle ne işi olabilir? Burası istihbarat örgütü mü? dedi.
Rusya'nın başkenti Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Kremlin: Kılıçdaroğlu'nun Rusya'ya yönelik suçlamaları gerçeği yansıtmıyor
Dün, 13:16

'Geçmiş olsun dileklerimi ilettim'

Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce ile yakın zamanda görüşüp görüşmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "Hastaneye yattığında görüştüm. Aradım, geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Kısa da bir sohbetimiz oldu." bilgisini verdi.
İnce'yi, Ankara'daki mitinge davet etmek için de aradığını fakat ulaşamadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Ben Muharrem Bey'in oraya gelmesini, dolayısıyla kendisini kucakladığımızı, Halil İbrahim sofrasına davet ittiğimizi bilmesini istedim." diye konuştu.
"Eğer ulaşabilseydiniz Muharrem İnce sahnede olacaktı." değerlendirmesine karşılık Kılıçdaroğlu, "Gelecekti evet. Eğer tabii görüşebilseydik. Belki de 'Gelmeyebilirim' de diyebilirdi." yorumunu yaptı.
"Muharrem İnce, sizi destekliyor mu?" sorusuna karşılık Kılıçdaroğlu, bunu bilmediğini, bu konuda görüşmelerinin olmadığını söyledi.

'Türkiye'nin gündemi farklı, mutfaklarda yangın var'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasında kendisini Muharrem İnce'ye kumpas kurmakla suçladığı belirtilen Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemi bu mu Allah aşkına? Türkiye'nin gündemi farklı, mutfaklarda yangın var. Tartışılması gereken bu. Erdoğan gündem değiştirmeye çalışıyor, biz ona takılmıyoruz. Ne konuşursa konuşsun, ne yaparsa yapsın, artık o toplumdan kopmuş. Anlattığı şeylerle hayatın gerçeği taban tabana zıt." değerlendirmesinde bulundu.
Kendisi hakkında terör konusunda da suçlamalar yapıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:
"Kim terör örgütlerine destek veriyorsa, kim terör örgütleriyle oturdu konuştuysa, kim onlara çadır mahkemeleri kurduysa, kim şehide 'kelle' dediyse, Allah bin kez onun belasını versin. Hala suçlama, çocuk gibiler. Devleti nasıl yöneteceklerini bilmiyorlar, devleti kendi malı sanıyor. Devlet bakidir, siyasi partiler geçicidir. Her türlü iftira, her türlü karalama, emin olun böyle bir seçim hiç görmedim. Allah aşkına halkı darbeci yaptılar. 15 Temmuz'la bu seçimin ne ilgisi var. TBMM'de 15 Temmuz'la ilgili hazırlanan raporu gizlediler. 15 Temmuz Araştırma Raporu'nu korkudan yayınlamıyorlar."
FETÖ elebaşının Türkiye'ye iadesiyle ilgili bir soru üzerine ise Kılıçdaroğlu, "Erdoğan talep etmedi ki. Benim bildiğim kadarıyla talep etmedi." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, "Siz iadesini isteyecek misiniz?" sorusunu ise "Talep edeceğiz tabii ki niye etmeyelim." diyerek yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, başka bir soru üzerine, iktidara gelmeleri durumunda rövanşist bir mantıkla hareket etmeyeceklerini ve devleti mantıkla yöneteceklerini kaydetti.
Uyuşturucu ile ilgili soru üzerine Kılıçdaroğlu, siyasetçiler bu işin içinde olmasa uyuşturucu baronlarının bu kadar rahat hareket edemeyeceğini savunarak, "Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağız." ifadesini kullandı.
Doğu Akdeniz gazına da değinen Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda, Türkiye'nin KKTC ile beraber burada yeniden önemli bir aktör olacağını ve buradan çıkan gazın Türkiye üzerinden sevkinin yapılacağını dile getirdi.
Bir soru üzerine Kılıçdaroğlu, şehir içindeki hastaneleri yeniden açacaklarını, isteyenin istediği hastaneye gideceğini bildirdi.
Kılıçdaroğlu, iktidar olmaları durumunda asgari ücretten vergi almayacaklarını, ücretliler için de yeni bir düzenleme yapacaklarını belirtti.
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