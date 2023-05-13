https://sputniknews.com.tr/20230513/israil-ordusu-gazzede-9-mayistan-beri-371-hedefi-vurduk-1071041913.html

İsrail ordusu: Gazze'de 9 Mayıs'tan beri 371 hedefi vurduk

İsrail ordusu: Gazze'de 9 Mayıs'tan beri 371 hedefi vurduk

İsrail ordusu, Gazze'ye saldırı başlattığı 9 Mayıs'tan bu yana 371 hedefi vurduğunu açıkladı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T22:20+0300

2023-05-13T22:20+0300

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dünya

israil

gazze

ortadoğu

islami cihad hareketi

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İsrail ordusu 9 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı.Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye yönelik askeri operasyonların başladığı salı gününden bu yana 371 hedef vurulduğu ifade edildi.Açıklamada, Filistinli grupların da bu süre içinde Gazze'den İsrail tarafına 1234 roket attığı kaydedildi.Ne olmuştu?İsrail ordusu 9 Mayıs Salı günü sabaha karşı İslami Cihad Hareketi'nin yönetici kadrosunu hedef aldığını savunarak abluka altındaki Gazze'ye saldırı başlatmıştı.İsrail saldırılarında şimdiye kadar 6'sı çocuk 3'ü kadın olmak üzere 33 Filistinli hayatını kaybederken, 32'si çocuk 17'si kadın 93 Filistinli de yaralandı.İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenler arasında İslami Cihad'ın yönetici kadrosundan 6 isim de yer aldı.Filistinli gruplar ise bu saldırılara Gazze'den İsrail tarafına binden fazla roket ve havan mermisi atarak karşılık veriyor.Gazze’den 11 Mayıs’ta atılan roketlerden birinin Rehovot kentindeki meskun bir binaya isabet etmesi sonucu bir İsrailli hayatını kaybetmişti.

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israil, gazze, ortadoğu, islami cihad hareketi