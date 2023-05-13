https://sputniknews.com.tr/20230513/israil-gazzede-apartmani-vurdu-2-olu-5-yarali-1071027485.html
İsrail, Gazze'de apartmanı vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
İsrail, Gazze'de apartmanı vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir apartmanı hedef aldığı saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T05:32+0300
2023-05-13T05:32+0300
2023-05-13T05:32+0300
dünya
gazze
israil
saldırı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El Nasr mahallesi'nde bulunan bir apartmanı vurduğu bildirildi.Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Shifa Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının ise 110'a yükseldiği kaydedildi.
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gazze, israil, saldırı
İsrail, Gazze'de apartmanı vurdu: 2 ölü, 5 yaralı
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İsrail savaş uçaklarının Gazze'de bir apartmanı hedef aldığı saldırı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 5 Filistinli yaralandı. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında toplam ölü sayısı 33'e yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ni vurmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin batısındaki El Nasr mahallesi'nde bulunan bir apartmanı vurduğu bildirildi.
Saldırıda 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı. Yaralıların Shifa Hastanesinde tedavi altına alındığı belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e, yaralananların sayısının ise 110'a yükseldiği kaydedildi.