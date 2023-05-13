https://sputniknews.com.tr/20230513/imamoglu-sizlerle-birlikte-bu-sureci-basaracagiz-1071035761.html

İmamoğlu: Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız

İmamoğlu: Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var ama daha önemlisi içinde milletin evlatları... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T17:22+0300

2023-05-13T17:22+0300

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2023 türkiye seçimleri

ekrem imamoğlu

seçim

cumhurbaşkanlığı seçimi

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Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen 'Halk Buluşması'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim süreci boyunca Türkiye'nin her yanını dolaştığını söyledi.Bu memleketin insanlarıyla çok güzel bir geleceğe hep birlikte yürümeye kararlı olduklarını dile getiren İmamoğlu, "Çocuklarımıza çok güzel bir gelecek hazırlıyoruz. Çocuklarımıza, gençlerimize, geleceğe dair umudu yüksek bir süreci hazırlıyoruz. Kirli dili, kötü bakışı, somurtkan yüzlü bir devletin sürecini geride bıraktık. Güler yüzlü, şefkatli, insanlarıyla hasbihal eden, insanı birbirinden ayırt etmeyen, herkese eşit davranan bir süreci başlatacağız" diye konuştu.Halk ne derse onun olacağını ifade eden İmamoğlu, "ben" döneminin biteceğini, "biz" döneminin başlayacağını kaydetti.Birlikte konuşup birlikte karar alacaklarını anlatan İmamoğlu, "Çok güçlü bir ittifakımız var. Öncelikle içinde altı siyasi parti ve kadroları var ama daha önemlisi içinde milletin evlatları var. Sizler varsınız. Sizlerle birlikte bu süreci başaracağız" ifadelerini kullandı.Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek güçlü bir demokrasi bayramını yarın ilan edeceklerini kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:Seçimi Ankara'da takip edecekİmamoğlu, daha sonra Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle Metro İstasyonu Elma Bahçesi'ndeki 'Halk Buluşması'na katıldı.Burada yaptığı konuşmada, seçimi Ankara'da, Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer liderlerle beraber takip edeceğini belirten İmamoğlu, saat saat gerekli bilgilendirmeleri yapacaklarını kaydetti.Pendik Sahil Tören Alanı'ndaki "Halk Buluşması"na da katılan İmamoğlu, burada da bir konuşma gerçekleştirdi.

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ekrem imamoğlu, seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi