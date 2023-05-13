https://sputniknews.com.tr/20230513/iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bulteninin-69-sayisini-yayimladi-1071042082.html

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısını yayımladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısı yayımlandı. Bültende, bazı basın yayın... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T22:25+0300

2023-05-13T22:25+0300

2023-05-13T22:25+0300

türkiye

dezenformasyon

iletişim başkanlığı

fetullah gülen

fetö

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/15/1067322472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_ff840ae4ddcabcab33c4d1c039117d32.jpg

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için birçok kez talepte bulunulduğu, görüşmeler gerçekleştirildiği aktarılan bültende, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattığı anımsatıldı.Adalet Bakanlığı yetkililerinin, 22-23 Haziran 2016'da ABD Adalet Bakanlığı'ndan 3, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyetle Ankara'da iade talebi ve sürecini görüştüğü ifade edilen bültende, Türkiye'nin, yine 2016'nın eylül ayında, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ilk geçici tutuklanma talebini, ABD Adalet Bakanlığına ilettiği hatırlatıldı.Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, ilk kez 27 Ekim 2016'da beraberindeki heyetle Washington'a giderek, dönemin ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile iade konusunu görüştüğü kaydedilen bültende, 8 Mayıs 2017'de, ABD'li mevkidaşı Sessions ile Washington'da görüşen Bozdağ'ın, darbe teşebbüsünün, örgüt elebaşı Gülen'in emir ve komutasında yapıldığına ilişkin yeni belgeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15-17 Mayıs 2017'deki ABD ziyareti sırasında, Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gülen'in iadesi talebini yinelediği belirtilen bültende, şunlar ifade edildi:'TRT'de özel ekip söz konusu değil'Bültende, sosyal medyada paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde Suriyeliler için Arapça konuştu, Türkler alanı terk etti' iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen Şanlıurfa'daki bir toplu açılış töreni sırasında, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlara Arapça ve Kürtçe "hoş geldiniz" diye seslendiği aktarılan bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin, farklı videolara montajlanarak asılsız iddialarla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.Bir sosyal medya hesabından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, '' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.TRT'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmadığı, 'özel ekip' ve 'özel alan' oluşturulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen bültende, şu ifadelere yer verildi:Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Reyting sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yayın ilk 10'a giremedi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) resmi reyting ölçüm verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Mayıs'taki yayınının, yayın süresi boyunca açık ara birinci sırada yer aldığı aktarılan bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, saat 22.50-24.29 aralığında 5 yaş üstü izleyicinin yüzde 25,48'ine karşılık gelen toplam 14 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır ve reytinglerde birinci sıradadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, 20 yaş üstü ABC1 Sosyo Ekonomik Statüdeki (SES) izleyicilerden 4 milyon 611 binine ulaşarak birinci sırada yer almıştır. Bu yayını izleyenlerin oranı, tüm 20 yaş üstü ABC1 SES düzeyindeki izleyicinin yüzde 26,19'una karşılık gelmektedir" ifadelerine yer verildi.'Diyanet İşleri Başkanlığı, seçim öncesi son cuma hutbesinde LGBT'yi işledi' iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, Diyanet İşleri Başkanlığının 12 Mayıs'taki cuma hutbesinde okunmak üzere "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" vesilesiyle aile yapısının önemi ve değerini vurgulayan bir metin hazırladığı ve din görevlileriyle paylaştığı aktarıldı.'Herhangi bir göç dalgası söz konusu değil"Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MEB açıkladı: Okullar 9 gün tatil' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir açıklama yapmadığı, Türkiye'de oy verme işleminin okullarda gerçekleştirildiği için hafta sonu tatiline ek olarak sadece 15 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir gün ara verileceği belirtilen bültende, resmi açıklamalar dışında yayılan iddiaların dikkate alınmaması istendi.Bültende, 'Pakistanlılar akın akın Türkiye'ye geliyor' iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.İddiaya konu görüntülerin, 2021 yılında Afganistan'dan kaçarak İran toprakları içerisinde ilerleyen Afgan mültecileri gösterdiği aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dezenformasyon, iletişim başkanlığı, fetullah gülen, fetö