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https://sputniknews.com.tr/20230513/iletisim-baskanligi-dezenformasyon-bulteninin-69-sayisini-yayimladi-1071042082.html
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısını yayımladı
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısını yayımladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısı yayımlandı. Bültende, bazı basın yayın... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T22:25+0300
2023-05-13T22:25+0300
türkiye
dezenformasyon
iletişim başkanlığı
fetullah gülen
fetö
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için birçok kez talepte bulunulduğu, görüşmeler gerçekleştirildiği aktarılan bültende, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattığı anımsatıldı.Adalet Bakanlığı yetkililerinin, 22-23 Haziran 2016'da ABD Adalet Bakanlığı'ndan 3, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyetle Ankara'da iade talebi ve sürecini görüştüğü ifade edilen bültende, Türkiye'nin, yine 2016'nın eylül ayında, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ilk geçici tutuklanma talebini, ABD Adalet Bakanlığına ilettiği hatırlatıldı.Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, ilk kez 27 Ekim 2016'da beraberindeki heyetle Washington'a giderek, dönemin ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile iade konusunu görüştüğü kaydedilen bültende, 8 Mayıs 2017'de, ABD'li mevkidaşı Sessions ile Washington'da görüşen Bozdağ'ın, darbe teşebbüsünün, örgüt elebaşı Gülen'in emir ve komutasında yapıldığına ilişkin yeni belgeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15-17 Mayıs 2017'deki ABD ziyareti sırasında, Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gülen'in iadesi talebini yinelediği belirtilen bültende, şunlar ifade edildi:'TRT'de özel ekip söz konusu değil'Bültende, sosyal medyada paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde Suriyeliler için Arapça konuştu, Türkler alanı terk etti' iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen Şanlıurfa'daki bir toplu açılış töreni sırasında, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlara Arapça ve Kürtçe "hoş geldiniz" diye seslendiği aktarılan bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin, farklı videolara montajlanarak asılsız iddialarla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.Bir sosyal medya hesabından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, '' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.TRT'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmadığı, 'özel ekip' ve 'özel alan' oluşturulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen bültende, şu ifadelere yer verildi:Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Reyting sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yayın ilk 10'a giremedi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) resmi reyting ölçüm verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Mayıs'taki yayınının, yayın süresi boyunca açık ara birinci sırada yer aldığı aktarılan bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, saat 22.50-24.29 aralığında 5 yaş üstü izleyicinin yüzde 25,48'ine karşılık gelen toplam 14 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır ve reytinglerde birinci sıradadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, 20 yaş üstü ABC1 Sosyo Ekonomik Statüdeki (SES) izleyicilerden 4 milyon 611 binine ulaşarak birinci sırada yer almıştır. Bu yayını izleyenlerin oranı, tüm 20 yaş üstü ABC1 SES düzeyindeki izleyicinin yüzde 26,19'una karşılık gelmektedir" ifadelerine yer verildi.'Diyanet İşleri Başkanlığı, seçim öncesi son cuma hutbesinde LGBT'yi işledi' iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, Diyanet İşleri Başkanlığının 12 Mayıs'taki cuma hutbesinde okunmak üzere "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" vesilesiyle aile yapısının önemi ve değerini vurgulayan bir metin hazırladığı ve din görevlileriyle paylaştığı aktarıldı.'Herhangi bir göç dalgası söz konusu değil"Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MEB açıkladı: Okullar 9 gün tatil' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir açıklama yapmadığı, Türkiye'de oy verme işleminin okullarda gerçekleştirildiği için hafta sonu tatiline ek olarak sadece 15 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir gün ara verileceği belirtilen bültende, resmi açıklamalar dışında yayılan iddiaların dikkate alınmaması istendi.Bültende, 'Pakistanlılar akın akın Türkiye'ye geliyor' iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.İddiaya konu görüntülerin, 2021 yılında Afganistan'dan kaçarak İran toprakları içerisinde ilerleyen Afgan mültecileri gösterdiği aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:
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dezenformasyon, iletişim başkanlığı, fetullah gülen, fetö
dezenformasyon, iletişim başkanlığı, fetullah gülen, fetö

İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısını yayımladı

22:25 13.05.2023
© AACumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2023
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince Dezenformasyon Bülteni'nin 69. sayısı yayımlandı. Bültende, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "Şu ana kadar ABD'den FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi talep edilmedi" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesi için birçok kez talepte bulunulduğu, görüşmeler gerçekleştirildiği aktarılan bültende, Türkiye Adalet Bakanlığı'nın, Gülen'in iadesine ilişkin ilk resmi süreci, 19 Temmuz 2016'da ABD'ye Gülen hakkında 4 ayrı iade dosyası göndererek başlattığı anımsatıldı.
Adalet Bakanlığı yetkililerinin, 22-23 Haziran 2016'da ABD Adalet Bakanlığı'ndan 3, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 1 temsilcinin yer aldığı 4 kişilik heyetle Ankara'da iade talebi ve sürecini görüştüğü ifade edilen bültende, Türkiye'nin, yine 2016'nın eylül ayında, Gülen'in 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle ilk geçici tutuklanma talebini, ABD Adalet Bakanlığına ilettiği hatırlatıldı.
Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, ilk kez 27 Ekim 2016'da beraberindeki heyetle Washington'a giderek, dönemin ABD Adalet Bakanı Loretta Lynch ile iade konusunu görüştüğü kaydedilen bültende, 8 Mayıs 2017'de, ABD'li mevkidaşı Sessions ile Washington'da görüşen Bozdağ'ın, darbe teşebbüsünün, örgüt elebaşı Gülen'in emir ve komutasında yapıldığına ilişkin yeni belgeler hakkında bilgi verdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 15-17 Mayıs 2017'deki ABD ziyareti sırasında, Washington'da dönemin ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek, Gülen'in iadesi talebini yinelediği belirtilen bültende, şunlar ifade edildi:
"13 Temmuz 2018'de Türkiye'ye gelen ABD heyeti, Dışişleri Bakanlığında Türkiye-ABD çalışma grubu toplantısında görüşme gerçekleştirmiştir. 3 Kasım 2017 itibarıyla, ABD’ye gönderilen iade talebi dosya sayısı 7'ye çıkmıştır. ABD heyetinin 3-4 Ocak 2019'da Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerle, iki ülke arasındaki heyetler arası görüşme sayısı 6'ya çıkmıştır. 11 Haziran 2019'da, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Washington'a giderek Gülen'in iade talebiyle ilgili bir dizi temasta bulunmuştur."

'TRT'de özel ekip söz konusu değil'

Bültende, sosyal medyada paylaşılan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya mitinginde Suriyeliler için Arapça konuştu, Türkler alanı terk etti' iddiasının doğru olmadığı kaydedildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 24 Mayıs 2015'te gerçekleştirilen Şanlıurfa'daki bir toplu açılış töreni sırasında, Arap ve Kürt kökenli vatandaşlara Arapça ve Kürtçe "hoş geldiniz" diye seslendiği aktarılan bültende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesinin, farklı videolara montajlanarak asılsız iddialarla paylaşıldığı bilgisine yer verildi.
Bir sosyal medya hesabından ortaya atılan ve bazı basın yayın organlarında habere konu olan, '' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
TRT'nin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için önceki seçimlerden farklı bir hazırlık yapmadığı, 'özel ekip' ve 'özel alan' oluşturulması gibi bir durumun söz konusu olmadığı kaydedilen bültende, şu ifadelere yer verildi:
"TRT'nin seçime yönelik tüm hazırlıkları, Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ve Stüdyolar ve Program İletim Sistemleri Dairesi Başkanlığının 2018 seçimlerinde ve daha önceki seçimlerde olduğu gibi grafik yazılımlarını ve tasarımlarını hazırlayan TRT personeli tarafından, kurumun kendi imkanları ile şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. İhtiyaç duyulmadığı için kurum dışından yazılım veya teknik donanım da temin edilmemiştir."
Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Reyting sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı yayın ilk 10'a giremedi' iddiasının doğru olmadığı belirtildi.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) resmi reyting ölçüm verilerine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 Mayıs'taki yayınının, yayın süresi boyunca açık ara birinci sırada yer aldığı aktarılan bültende, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, saat 22.50-24.29 aralığında 5 yaş üstü izleyicinin yüzde 25,48'ine karşılık gelen toplam 14 milyon 870 bin kişiye ulaşmıştır ve reytinglerde birinci sıradadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yayını, 20 yaş üstü ABC1 Sosyo Ekonomik Statüdeki (SES) izleyicilerden 4 milyon 611 binine ulaşarak birinci sırada yer almıştır. Bu yayını izleyenlerin oranı, tüm 20 yaş üstü ABC1 SES düzeyindeki izleyicinin yüzde 26,19'una karşılık gelmektedir" ifadelerine yer verildi.
'Diyanet İşleri Başkanlığı, seçim öncesi son cuma hutbesinde LGBT'yi işledi' iddiasının da doğru olmadığı kaydedilen bültende, Diyanet İşleri Başkanlığının 12 Mayıs'taki cuma hutbesinde okunmak üzere "15 Mayıs Uluslararası Aile Günü" vesilesiyle aile yapısının önemi ve değerini vurgulayan bir metin hazırladığı ve din görevlileriyle paylaştığı aktarıldı.

'Herhangi bir göç dalgası söz konusu değil"

Bültende, bazı basın yayın organlarında yer alan, 'MEB açıkladı: Okullar 9 gün tatil' iddiasının doğru olmadığı ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığının böyle bir açıklama yapmadığı, Türkiye'de oy verme işleminin okullarda gerçekleştirildiği için hafta sonu tatiline ek olarak sadece 15 Mayıs Pazartesi günü eğitime bir gün ara verileceği belirtilen bültende, resmi açıklamalar dışında yayılan iddiaların dikkate alınmaması istendi.
Bültende, 'Pakistanlılar akın akın Türkiye'ye geliyor' iddiasının da doğru olmadığı kaydedildi.
İddiaya konu görüntülerin, 2021 yılında Afganistan'dan kaçarak İran toprakları içerisinde ilerleyen Afgan mültecileri gösterdiği aktarılan bültende, şunlar kaydedildi:
"Daha önce de 'Sınırlar Afganlara açıldı' gibi iddialarla paylaşılan görüntüler Türkiye değil, İran topraklarında çekilmiştir. Sınırlarımızda halihazırda herhangi bir göç dalgası söz konusu değildir. Hudutlarımız kamera, termal kamera, radar, dürbün, İHA, foto kapan ve diğer elektronik sistemler ile her türlü iklim ve arazi şartlarında 7/24 kesintisiz olarak en yoğun tedbirlerle gece gündüz korunmakta, kollanmakta, gözetlenmektedir."
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