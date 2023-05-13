https://sputniknews.com.tr/20230513/guney-afrikayi-rusyaya-silah-gondermekle-suclayan-abdli-buyukelci-ozur-diledi-1071023659.html
Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’li büyükelçi özür diledi
Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’li büyükelçi özür diledi
Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’nin Cape Town Büyükelçisi Reuben Brigety, haddini aştığını kabul ederek özür diledi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T00:04+0300
2023-05-13T00:04+0300
2023-05-13T00:04+0300
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Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dünkü görüşmenin ardından Büyükelçi, haddini aştığını kabul ederek Güney Afrika hükümeti ve halkından koşulsuz özür diledi” ifadelerine yer verildi.Güney Afrika’nın diğer ülkelere silah satışı konusunda uyguladığı katı prosedürle tüm dünyada bilindiği kaydedilen açıklamada, ülke liderinin, Rusya’ya silah gönderildiği yönündeki iddialarla ilgili bağımsız soruşturma başlatma kararını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230511/guney-afrikadan-abdye-yanit-rusyaya-silah-verdigimiz-iddiasi-asilsiz-1070974832.html
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güney afrika, rusya, ukrayna, abd
Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’li büyükelçi özür diledi
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Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’nin Cape Town Büyükelçisi Reuben Brigety, haddini aştığını kabul ederek özür diledi.
Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dünkü görüşmenin ardından Büyükelçi, haddini aştığını kabul ederek Güney Afrika hükümeti ve halkından koşulsuz özür diledi” ifadelerine yer verildi.
Güney Afrika’nın diğer ülkelere silah satışı konusunda uyguladığı katı prosedürle tüm dünyada bilindiği kaydedilen açıklamada, ülke liderinin, Rusya’ya silah gönderildiği yönündeki iddialarla ilgili bağımsız soruşturma başlatma kararını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.