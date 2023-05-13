https://sputniknews.com.tr/20230513/guney-afrikayi-rusyaya-silah-gondermekle-suclayan-abdli-buyukelci-ozur-diledi-1071023659.html

Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’li büyükelçi özür diledi

Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’li büyükelçi özür diledi

Güney Afrika’yı Rusya’ya silah göndermekle suçlayan ABD’nin Cape Town Büyükelçisi Reuben Brigety, haddini aştığını kabul ederek özür diledi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T00:04+0300

2023-05-13T00:04+0300

2023-05-13T00:04+0300

ukrayna krizi

güney afrika

rusya

ukrayna

abd

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Güney Afrika Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dünkü görüşmenin ardından Büyükelçi, haddini aştığını kabul ederek Güney Afrika hükümeti ve halkından koşulsuz özür diledi” ifadelerine yer verildi.Güney Afrika’nın diğer ülkelere silah satışı konusunda uyguladığı katı prosedürle tüm dünyada bilindiği kaydedilen açıklamada, ülke liderinin, Rusya’ya silah gönderildiği yönündeki iddialarla ilgili bağımsız soruşturma başlatma kararını memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

https://sputniknews.com.tr/20230511/guney-afrikadan-abdye-yanit-rusyaya-silah-verdigimiz-iddiasi-asilsiz-1070974832.html

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