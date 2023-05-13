https://sputniknews.com.tr/20230513/gercek-sandigi-maketlerle-dakikalarca-oynadi-1071039151.html

Gerçek sandığı maketlerle dakikalarca oynadı

Gerçek sandığı maketlerle dakikalarca oynadı

Nevşehir'de bir atın yol üzerinde bulunan at maketleriyle dakikalarca oynadığı görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

at

nevşehir

maket

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Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal Kavşağı'nda bulunan at maketlerini gören başıboş bir at, dakikalarca maketlerin başından ayrılmadı. Maket atları gerçek sanarak oynamaya çalışan atı görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Herhangi bir kaza meydana gelmemesi için polis trafik akışını tek şeride düşürerek önlem aldı. Bir kişi başıboş atı yakalayarak kavşak yakınındaki bir evin bahçesine bağladı. Atın sahibinin çıkmaması durumunda Nevşehir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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at, nevşehir, maket