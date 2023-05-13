https://sputniknews.com.tr/20230513/gercek-sandigi-maketlerle-dakikalarca-oynadi-1071039151.html
Gerçek sandığı maketlerle dakikalarca oynadı
Gerçek sandığı maketlerle dakikalarca oynadı
Nevşehir'de bir atın yol üzerinde bulunan at maketleriyle dakikalarca oynadığı görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T20:02+0300
2023-05-13T20:02+0300
2023-05-13T20:43+0300
yaşam
at
nevşehir
maket
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Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal Kavşağı'nda bulunan at maketlerini gören başıboş bir at, dakikalarca maketlerin başından ayrılmadı. Maket atları gerçek sanarak oynamaya çalışan atı görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.Herhangi bir kaza meydana gelmemesi için polis trafik akışını tek şeride düşürerek önlem aldı. Bir kişi başıboş atı yakalayarak kavşak yakınındaki bir evin bahçesine bağladı. Atın sahibinin çıkmaması durumunda Nevşehir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
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at, nevşehir, maket
Gerçek sandığı maketlerle dakikalarca oynadı
20:02 13.05.2023 (güncellendi: 20:43 13.05.2023) Abone ol
Nevşehir'de bir atın yol üzerinde bulunan at maketleriyle dakikalarca oynadığı görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi.
Nevşehir - Aksaray karayolu Terminal Kavşağı'nda bulunan at maketlerini gören başıboş bir at, dakikalarca maketlerin başından ayrılmadı. Maket atları gerçek sanarak oynamaya çalışan atı görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Herhangi bir kaza meydana gelmemesi için polis trafik akışını tek şeride düşürerek önlem aldı. Bir kişi başıboş atı yakalayarak kavşak yakınındaki bir evin bahçesine bağladı. Atın sahibinin çıkmaması durumunda Nevşehir Belediyesi Veterinerlik Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.