https://sputniknews.com.tr/20230513/ekrem-imamoglu-yarin-demokrasi-bayrami-ilan-edecegiz-1071032124.html
Ekrem İmamoğlu: Yarın demokrasi bayramı ilan edeceğiz
Ekrem İmamoğlu: Yarın demokrasi bayramı ilan edeceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta "Dün Samsun'daydık, erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Dün... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T13:35+0300
2023-05-13T13:35+0300
2023-05-13T13:35+0300
2023 türkiye seçimleri
ekrem imamoğlu
seçim
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi. İmamoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:"Hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu kalkış Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki Cumhurbaşkanı Yardımcılarıyla birlikte ve tabi ki milletimizle birlikte seferberlik dönemiyle, milletimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimize olan 100'üncü yıl borcumuzu ödeyeceğiz.Dün Samsun'daydık, erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Dün yine Ankara'daydık, orada erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Yarın Cumhuriyet tarihine geçecek demokrasi bayramı ilan edeceğiz.Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının, bu oy o gitsin-bu gelsin oyu değil. Bu bir sistemin, her şeyi bir kişin aklına sıkıştıran sisteme güle güle deme seçimi. Bu seçim sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarımızın seçimi de değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme seçimi.Çocuklarınızın geleceğini, 86 milyon insanın barışının, huzurunun korunması için Millet İttifakı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin.Yakında buraya metro gelecek. Onlar başlayamadı biz başladık. Beylikdüzü metrosunu, 2 senedir Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi engelliyor. Sonra Beylikdüzü'ne de metro getireceğiz.Siz 4 yılda bizi engellemelerine rağmen yaptıklarımızı düşünün, bir de iktidar olduğumuzda yapacaklarımızı düşünün. Her makama hakkını ve değerini vereceğiz. Size söz bu memleketi ayağa kaldıracağız, kalkındıracağız.Liyakatla gençlere yeni ufuklar açacağız. Mülakatı çöpe atacağız, liyakatla sizi hak ettiğiniz makamlara getireceğiz. İşte yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanları sizler olacaksınız."
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ekrem imamoğlu, seçim
Ekrem İmamoğlu: Yarın demokrasi bayramı ilan edeceğiz
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta "Dün Samsun'daydık, erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Dün yine Ankara'daydık, orada erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Yarın Cumhuriyet tarihine geçecek demokrasi bayramı ilan edeceğiz" dedi
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı Ekrem İmamoğlu, Esenyurt'ta vatandaşlara seslendi.
İmamoğlu'nun konuşmasının satırbaşları şöyle:
"Hep birlikte ayağa kalkacağız. Bu kalkış Kemal Kılıçdaroğlu ve yanındaki Cumhurbaşkanı Yardımcılarıyla birlikte ve tabi ki milletimizle birlikte seferberlik dönemiyle, milletimizi tekrar ayağa kaldıracağız. Cumhuriyetimize olan 100'üncü yıl borcumuzu ödeyeceğiz.
Dün Samsun'daydık, erken bir 19 Mayıs kutlaması yaptık. Dün yine Ankara'daydık, orada erken bir Cumhuriyet Bayramı kutlaması yaptık. Yarın Cumhuriyet tarihine geçecek demokrasi bayramı ilan edeceğiz.
Bu oy kimsenin siyasi alışkanlıklarının, bu oy o gitsin-bu gelsin oyu değil. Bu bir sistemin, her şeyi bir kişin aklına sıkıştıran sisteme güle güle deme seçimi. Bu seçim sadece geçmişten bu yana gelen siyasi alışkanlıklarımızın seçimi de değil. Doğruya doğru, yanlışa yanlış deme seçimi.
Çocuklarınızın geleceğini, 86 milyon insanın barışının, huzurunun korunması için Millet İttifakı'na, Kemal Kılıçdaroğlu'na oy verin.
Yakında buraya metro gelecek. Onlar başlayamadı biz başladık. Beylikdüzü metrosunu, 2 senedir Cumhurbaşkanlığı Yatırım Dairesi engelliyor. Sonra Beylikdüzü'ne de metro getireceğiz.
Siz 4 yılda bizi engellemelerine rağmen yaptıklarımızı düşünün, bir de iktidar olduğumuzda yapacaklarımızı düşünün. Her makama hakkını ve değerini vereceğiz. Size söz bu memleketi ayağa kaldıracağız, kalkındıracağız.
Liyakatla gençlere yeni ufuklar açacağız. Mülakatı çöpe atacağız, liyakatla sizi hak ettiğiniz makamlara getireceğiz. İşte yeni bir dönem başlıyor. Bu dönemin kahramanları sizler olacaksınız."