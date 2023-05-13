https://sputniknews.com.tr/20230513/dunyanin-diger-ulkelerinde-secimler-nasil-yapiliyor-1071252801.html

Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?

Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?

Türkiye seçimlere kilitlendi. Peki, dünyanın diğer ülkeleri, seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? Dünya çapında 7 ülke üzerinden, diğer seçim sistemlerine dair... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

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gerçeğin yörüngesi

abd

ingiltere

almanya

rusya

çin halk cumhuriyeti

kuzey kore

küba

seçim

seçim yasası

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Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor? Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?

Türkiye'nin gündemi seçimlere ve seçim sistemlerine kilitlenmişken, dünyadaki diğer ülkelerin seçimleri nasıl yaptıkları da merak konusu oldu. Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi'nde, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba üzerinden seçim sistemleri incelendi.

ingiltere

almanya

rusya

çin halk cumhuriyeti

kuzey kore

küba

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2023

Erkin Öncan https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/103670/71/1036707100_928:0:4640:3712_100x100_80_0_0_4f7a2f9acaa2138a05f95fc4d272ee94.jpg

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abd, ingiltere, almanya, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kore, küba, seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sistemi, аудио