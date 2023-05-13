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GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
ABD ve Batı medyasında yer verilmeyen gerçeklerin anlatıldığı ve doğru bilinen yanlışların ele alındığı Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi, her Cumartesi günü dinleyicileriyle buluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20230513/dunyanin-diger-ulkelerinde-secimler-nasil-yapiliyor-1071252801.html
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Türkiye seçimlere kilitlendi. Peki, dünyanın diğer ülkeleri, seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? Dünya çapında 7 ülke üzerinden, diğer seçim sistemlerine dair... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
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gerçeğin yörüngesi
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kuzey kore
küba
seçim
seçim yasası
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Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Türkiye'nin gündemi seçimlere ve seçim sistemlerine kilitlenmişken, dünyadaki diğer ülkelerin seçimleri nasıl yaptıkları da merak konusu oldu. Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi'nde, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba üzerinden seçim sistemleri incelendi.
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abd, ingiltere, almanya, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kore, küba, seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sistemi, аудио
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Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?

15:52 13.05.2023 (güncellendi: 11:53 18.05.2023)
GERÇEĞİN YÖRÜNGESİ
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
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Erkin Öncan - Sputnik Türkiye
Erkin Öncan
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Türkiye seçimlere kilitlendi. Peki, dünyanın diğer ülkeleri, seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? Dünya çapında 7 ülke üzerinden, diğer seçim sistemlerine dair detaylar Gerçeğin Yörüngesi'nde.
Türkiye'nin gündemi seçimlere ve seçim sistemlerine kilitlenmişken, dünyadaki diğer ülkelerin seçimleri nasıl yaptıkları da merak konusu oldu.
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi'nde, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba üzerinden seçim sistemleri incelendi.
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