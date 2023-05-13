https://sputniknews.com.tr/20230513/dunyanin-diger-ulkelerinde-secimler-nasil-yapiliyor-1071252801.html
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Türkiye seçimlere kilitlendi. Peki, dünyanın diğer ülkeleri, seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? Dünya çapında 7 ülke üzerinden, diğer seçim sistemlerine dair... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T15:52+0300
2023-05-13T15:52+0300
2023-05-18T11:53+0300
gerçeğin yörüngesi
abd
ingiltere
almanya
rusya
çin halk cumhuriyeti
kuzey kore
küba
seçim
seçim yasası
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Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
Türkiye'nin gündemi seçimlere ve seçim sistemlerine kilitlenmişken, dünyadaki diğer ülkelerin seçimleri nasıl yaptıkları da merak konusu oldu. Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi'nde, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba üzerinden seçim sistemleri incelendi.
ingiltere
almanya
rusya
çin halk cumhuriyeti
kuzey kore
küba
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Erkin Öncan
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MIA „Rosiya Segodnya“
Erkin Öncan
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abd, ingiltere, almanya, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kore, küba, seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sistemi, аудио
abd, ingiltere, almanya, rusya, çin halk cumhuriyeti, kuzey kore, küba, seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim sistemi, аудио
Dünyanın diğer ülkelerinde seçimler nasıl yapılıyor?
15:52 13.05.2023 (güncellendi: 11:53 18.05.2023) Abone ol
Türkiye seçimlere kilitlendi. Peki, dünyanın diğer ülkeleri, seçimleri nasıl gerçekleştiriyor? Dünya çapında 7 ülke üzerinden, diğer seçim sistemlerine dair detaylar Gerçeğin Yörüngesi'nde.
Türkiye'nin gündemi seçimlere ve seçim sistemlerine kilitlenmişken, dünyadaki diğer ülkelerin seçimleri nasıl yaptıkları da merak konusu oldu.
Erkin Öncan'la Gerçeğin Yörüngesi'nde, ABD, İngiltere, Almanya, Rusya, Çin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Küba üzerinden seçim sistemleri incelendi.