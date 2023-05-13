https://sputniknews.com.tr/20230513/donetsk-yonetimi-ukraynali-militanlar-tum-temas-hattinda-eylemlerini-yogunlastirdi-1071040935.html
Donetsk yönetimi: Ukraynalı militanlar tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
Donetsk yönetimi: Ukraynalı militanlar tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna birliklerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını bildirdi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T21:41+0300
2023-05-13T21:41+0300
2023-05-13T21:45+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtti.Rus basının sözlerini alıntıladığı Gagin, “Düşmanın tüm muharebe temas hattında ciddi bir şekilde eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtmekte fayda var. Havada ve lojistik servislerinin çok aktif çalışmaya başladığı cephe arkasında daha aktif hale geldiler” ifadelerini kullandı.Gagin, Ukrayna birliklerinin Rus savunmasındaki zayıf noktaları tespit etmeye çalıştıklarına dikkat çekti.Rus basını, yetkilinin bu sözlerinin çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde yer alan Rus birliklerinin komutanları ve askerler tarafından doğrulandığını bildiriyor.
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ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
Donetsk yönetimi: Ukraynalı militanlar tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdı
21:41 13.05.2023 (güncellendi: 21:45 13.05.2023) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna birliklerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını bildirdi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtti.
Rus basının sözlerini alıntıladığı Gagin, “Düşmanın tüm muharebe temas hattında ciddi bir şekilde eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtmekte fayda var. Havada ve lojistik servislerinin çok aktif çalışmaya başladığı cephe arkasında daha aktif hale geldiler” ifadelerini kullandı.
Gagin, Ukrayna birliklerinin Rus savunmasındaki zayıf noktaları tespit etmeye çalıştıklarına dikkat çekti.
Rus basını, yetkilinin bu sözlerinin çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde yer alan Rus birliklerinin komutanları ve askerler tarafından doğrulandığını bildiriyor.