https://sputniknews.com.tr/20230513/donetsk-yonetimi-ukraynali-militanlar-tum-temas-hattinda-eylemlerini-yogunlastirdi-1071040935.html

Donetsk yönetimi: Ukraynalı militanlar tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdı

Donetsk yönetimi: Ukraynalı militanlar tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdı

Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, Ukrayna birliklerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını bildirdi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T21:41+0300

2023-05-13T21:41+0300

2023-05-13T21:45+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tüm temas hattında eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtti.Rus basının sözlerini alıntıladığı Gagin, “Düşmanın tüm muharebe temas hattında ciddi bir şekilde eylemlerini yoğunlaştırdığını belirtmekte fayda var. Havada ve lojistik servislerinin çok aktif çalışmaya başladığı cephe arkasında daha aktif hale geldiler” ifadelerini kullandı.Gagin, Ukrayna birliklerinin Rus savunmasındaki zayıf noktaları tespit etmeye çalıştıklarına dikkat çekti.Rus basını, yetkilinin bu sözlerinin çatışma bölgesinin çeşitli yerlerinde yer alan Rus birliklerinin komutanları ve askerler tarafından doğrulandığını bildiriyor.

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ukrayna krizi, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr)