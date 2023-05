https://sputniknews.com.tr/20230513/devlet-bahceli-bunlar-gayrimilli-bataklikta-debeleniyorlar-1071032960.html

Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar

Devlet Bahçeli: Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Biz, Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler, ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T15:06+0300

2023-05-13T15:06+0300

2023-05-13T15:06+0300

2023 türkiye seçimleri

devlet bahçeli

seçim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1071005269_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b7581fb48f38010ea02cec172a8c9232.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisince Isparta 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, yarın Türkiye'nin tarihi bir seçim gerçekleştireceğini söyledi.Yarının aynı zamanda Anneler Günü olduğunu anımsatan Bahçeli, cennetin, annelerin ayağının altında olduğunu, ancak Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bunun bile farkında olmadığını dile getirdi.Kılıçdaroğlu'nun, anaları ağlatanlarla kol kola, yanak yanağa olduğunu kaydeden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, çocuklarımızı yetim bırakan teröristlerle emel ve hedef birlikteliği içindedir. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy, Mehmetlerimize sıkılmış kurşundur, bölünmeye davet, küresel emperyalizme hizmettir. Kılıçdaroğlu'na ve zillet partilerine verilecek her oy istikrarımızı dinamitlemek, istiklalimizi kundaklamak, istikbalimizi kurutmaktır. Vicdanı, kalbi ve vatan sevgisi olan hiçbir vatandaşım bu vebale ortak olamaz, olmamalıdır." ifadesini kullandı.Annelerin, evlatlarının geleceğine sahip çıkacağına inandığını belirten Bahçeli, "Emzikli bebeklere kurşun sıkan hainleri mahvı perişan edeceklerdir. Cumhurun zaferi ufukta göründükçe iç ve dış işgal cephesinin nefret salgını yayılıyor, yaygınlaşıyor. Kandil'e yuvalanmış PKK'nın elebaşları teker teker Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapıyorlar. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem vaadiyle Türkiye'nin önü kesilmek isteniyor. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi yönetecek ne bilgisi, ne de kültürü vardır. Dünyanın ağırlaşan meselelerini kavrayacak akıl ve sezgiden mahrumdur." diye konuştu.Türkiye'nin bölgesinde ve küresel alanda sözü dinlenen ülke olmasının hazmedilemediğine dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:"'Soğan' diyorlar, yapılan köprülere karşı çıkıyorlar. 'Patates' diyorlar, yollara, tünellere, demir yollarına, barajlara, havalimanlarına, uzaya fırlatılan uydulara, denize indirilen uçak gemisine, gökyüzünde süzülen milli muharip savaş uçaklarına itiraz edip kara çalıyorlar. YPG elebaşı İHA'dan, SİHA'dan şikayet ediyor, aynı tutumu CHP, İYİ Parti ve diğer zillet partileri de sahipleniyor. Biz, Türk milletine hizmetkarlıktan şeref duyuyoruz, CHP'liler ABD'yi nasıl tatmin ve memnun edeceklerini düşünüyorlar. Bunlar gayrimilli bataklıkta debeleniyorlar. Bunlar, milli iradenin üzerinde sisli bir iradenin hayalini kuruyorlar. Emperyalizmin arkasına saklanıp Türkiye'yi taşlıyorlar. Zalimlerin tetikçiliğinden medet umuyorlar. Güya demokrasiyi överek Türk milletinin özlem ve hedeflerini karalıyorlar, terör örgütlerini arkalıyorlar, zulmü alkışlıyorlar, zilleti aklıyorlar, melaneti allayıp pulluyorlar. Maalesef emperyalizm hesabına çalışan bir muhalefet anlayışının ülkemizde bulunuyor olması utanç vericidir, korkunç bir ilkelliktir."Türkiye'de iktidarın yolunun, yabancı başkentlerden geçmediğini ve geçmeyeceğini söyleyen Bahçeli, milletin üstünde bir güç ve kudretten bahsedilemeyeceğini anlattı.Zillet ittifakının siyasetinin sömürgeleşmiş bir siyaset ve teslimiyetçiliğin lobi faaliyeti olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bunlardan hayır gelmez. Çünkü zilletin sonu ve sonucu yoktur. Kılıçdaroğlu ne yapsa nafiledir. İP'ciler, Deva'cılar, Serokçular, oncular buncular, bilumum sol ve bölücü mihraklar neyle uğraşsa beyhudedir, Türk milletini geçemezler, Türkiye'yi yenemezler." görüşünü paylaştı.Türkiye'nin seçimleriyle ilgili ABD ve bazı AB ülkeleri ile içerideki ve dışarıdaki Türkiye karşıtlarının oyunlar kurduğunu, yalanlar söylediğini belirten Bahçeli, "Bazı yabancı dergilerde 'Erdoğan gitsin' diye başlıklar atıyorlar. Amerika'nın Hans'ı, Sam'i, İngiliz'in Henry'si, Fransız'ın Frank'ına diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan Anadolu'nun bağrından çıkmış delikanlı bir liderdir. Hans'a, Sam'e, Henry'e, Recep Tayyip Erdoğan'ı ezdirmeyiz. Türk siyasetinden de sildirmeyiz." diye konuştu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

devlet bahçeli, seçim