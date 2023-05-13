https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogandan-14-mayis-paylasimi-1071034300.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:15+0300
2023-05-13T16:15+0300
2023-05-13T16:15+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
seçim
erken seçim
genel seçim
twitter
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız" ifadesini kullandı.Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.
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recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim, genel seçim, twitter
recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim, genel seçim, twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız" ifadesini kullandı.
Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.