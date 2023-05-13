https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogandan-14-mayis-paylasimi-1071034300.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 14 Mayıs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son 21 yılda hayata geçirilen yerli ve milli projeler ile yapılan hizmetlere katkı sağlayanlara teşekkür edilen videoyu... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:15+0300

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2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

seçim

erken seçim

genel seçim

twitter

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından Türk bayrağı emojisi kullanarak yaptığı paylaşımda, "Memleketin tüm kazanımları Türkiye Yüzyılı'nda da var olsun diyenlerle 14 Mayıs'ta bir olacağız" ifadesini kullandı.Videoda Togg, SİHA'lar, İMECE uydusu, İstanbul Havalimanı ve TGC Anadolu gibi büyük projeler ile gerçekleştirilen hizmetlere yer verildi.

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recep tayyip erdoğan, seçim, erken seçim, genel seçim, twitter