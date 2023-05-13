https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogan-secim-programini-ayasofyada-sonlandiracak-1071034719.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da sonlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da sonlandıracak

Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili yoğun bir program gerçekleştirdi. 13 Mayıs günü Başkan Erdoğan seçim programını... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:39+0300

2023-05-13T16:39+0300

2023-05-13T16:39+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

istanbul

ayasofya

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Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili programına bugün son veriyor.Erdoğan, seçim programını gün boyu İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya'da kılacağı namaz ve dua ile sonlandıracak.

istanbul

ayasofya

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recep tayyip erdoğan, istanbul, ayasofya