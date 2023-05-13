https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogan-secim-programini-ayasofyada-sonlandiracak-1071034719.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da sonlandıracak
Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili yoğun bir program gerçekleştirdi. 13 Mayıs günü Başkan Erdoğan seçim programını... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:39+0300
2023-05-13T16:39+0300
2023-05-13T16:39+0300
2023 türkiye seçimleri
recep tayyip erdoğan
istanbul
ayasofya
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Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili programına bugün son veriyor.Erdoğan, seçim programını gün boyu İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya'da kılacağı namaz ve dua ile sonlandıracak.
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recep tayyip erdoğan, istanbul, ayasofya
recep tayyip erdoğan, istanbul, ayasofya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim programını Ayasofya'da sonlandıracak
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Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili yoğun bir program gerçekleştirdi. 13 Mayıs günü Başkan Erdoğan seçim programını Ayasofya'da kılacağı namaz ve dua ile sonlandıracak.
Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta gerçeştirilecek olan seçimlerle ilgili programına bugün son veriyor.
Erdoğan, seçim programını gün boyu İstanbul'da gerçekleştirdiği vatandaş buluşmalarının ardından Ayasofya'da kılacağı namaz ve dua ile sonlandıracak.