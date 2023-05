Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne gerekiyorsa yapacağız, bu işi ilk turda bitireceğiz

https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogan-ne-gerekiyorsa-yapacagiz-bu-isi-ilk-turda-bitirecegiz-1071031070.html

13.05.2023

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da açıklamalarda bulundu.Konuşmasında ABD Başkanı Joe Biden'ı hedef alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi. Yarın, sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek" ifadelerini kullandı.Erdoğan, "Yaptığımız her işte attığımız her adımda tarihimize ve milletimize duyduğumuz sevgi ile ülkemize bir aşk mektubu yazdık. Hiçbir köken, inanç ayrımı yapmaksızın milletimize bir aşk mektubu yazdık. Okurken kimi zaman gözleri dolacak, kimi zaman yüzleri gülecek, gençlerimize bir aşk mektubu yazdık. Kalpten kalbe görünmeyen köprüler kurduk. Sevgi köprüleri kurduk. Vicdan köprüleri kurduk. Şimdi de Türkiye Yüzyılı'nın eşiğindeyiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın, yani aşk mektubu yazdığımız tüm milletimizin yüzyılı olacaktır. 14 Mayıs seçimlerini ülkemizin geleceğine sahip çıktığımız bir demokrasi şöleni olarak görüyoruz" şeklinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:"Milletimiz eser istiyor. Ayasofya'yı inşa ve ihya ettik. Meral Hanım 'Yapamazsın' diyordu. Yaptık mı? Bütün Batı çıldırdı ama biz görevimizi yaptık. Milletimiz hizmet istiyordu; ona vesayetle, darbeyle cevap veriyorlardı. Milletimiz yatırım istiyordu; ona elindekini alarak cevap veriyorlardı. AK Parti'nin en büyük başarısı bu zihniyetin iktidarını yıkmasıdır.Ülkemize eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, sanayiden tarıma her alanda çağ atlattık. Milletimiz bu gayretimizi gördüğünde her tuzakta bizim yanımızda yer aldı. Bugün de karşımıza çıkan koalisyon masası yalan ve istismar peşinde koşarken biz Türkiye Yüzyılı, eser, hizmet diyoruz. Ülkenin istiklalini emperyalistlere, kaynaklarını tefecilere, güvenliğini teröristlere, meydanları muhterise bırakarak kendilerine iktidar yolu açmaya çalışıyor. Bu bay bay Kemal talimatı Kandil'den, teröristlerden alıyor. Biz Rabbim'den ve milletimizden alıyoruz.Gözlerini öyle bir hırs bürümüş durumda ki kendi ortaklarının tabanlarını bile gözleri görmüyor. Yalan üstüne yalan ve bölücü örgütün elebaşlarının, karanlık odakların destek açıklamalarından rahatsız olmuyorlar. Bunlar ülkenin yönetimini devralırsa; ilk işleri sınırlarımız ötesinde bölücü örgütün tepesine binmek için yürüttüğümüz operasyonları durdurmak olacak. AB'nin özerklik şartını kabul ederek ülkemizi bölmenin yolunu açacaklar. Kayyum atadığımız belediyeleri terör örgütüne teslim ederek, örgüt mensuplarını devlete doldurarak bu adımı ileri taşıyacaklar. Batı'nın bize diz çöktürmek için dayattığı ne kadar konu varsa içeri boca edecekler. Akdeniz'de, Ege'de, NATO'da dik duruş sergilediğimiz konularda teslim bayrağını çekecekler.Kılıçdaroğlu'na Rusya tepkisiBay bay Kemal, 'Rusya'ya yaptırım uygularız' diyor. Bu ne akıl, bu nasıl anlayış? Bugüne kadar biz tarım ürünlerinde Rusya bizim en önemli müttefiklerimizden, savunma sanayinde öyle. Turist akınında 5.5 milyona yakın turist Rusya'dan geliyor. Bunu ne yapacaksın? ABD'den aldığın talimatla mı yapacaksın? Biden, 'Erdoğan'ı düşürmemiz lazım' diye talimatı verdi. Yarın, sandıklar demek ki Biden'a da bir cevap verecek. Peskov diyor ki 'Yalan söylüyor' diyor. Benim milletim sana bu ülkeyi teslim etmez.Rusya-Ukrayna savaşına balıklama dalacaklar. Savunma sanayini çökertip kazanımları yok edecekler. Türkiye Yüzyılı hazırlığı için yaptığımız yolları, köprüleri, konut hamlelerini işlevsiz hale getirecekler. Karadeniz gazının, Gabar'daki petrolün üstüne petrol dökecekler."

