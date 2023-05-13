https://sputniknews.com.tr/20230513/cumhurbaskani-erdogan-demokrasimiz-zor-yuruyordu-guclendirdik-daima-demokrasiyi-savunduk-1071028183.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimiz zor yürüyordu güçlendirdik, daima demokrasiyi savunduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasimiz zor yürüyordu güçlendirdik, daima demokrasiyi savunduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, demokrasi hamlelerinin önünün kesilmek istendiğini, hayatına kastedildiğini belirterek, "Ama biz diklenmeden dik durarak... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T10:10+0300

2023-05-13T10:10+0300

2023-05-13T10:10+0300

2023 türkiye seçimleri

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin Twitter hesabından "Aziz milletim" diyerek yaptığı paylaşımda, gençlik yıllarından beri aktif siyasetin içinde olduğunu, milletin huzurunda bulunduğunu kaydetti.Erdoğan, 21 yılı iktidarda olmak üzere 40 yıllık siyasi hayatında daima demokrasiyi ve milli iradeyi savunduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:Elbette bu mücadelede pek çok engelle baskıyla tehditle zorbalıkla kumpasla ve karalama kampanyasıyla karşılaştıklarını belirten Erdoğan, "Demokrasi hamlelerimizin önü kesilmek istendi, darbe girişimleriyle hayatımıza kastedildi. Ama biz diklenmeden dik durarak, ülkemizi 21 yıl öncesine göre daha özgür, daha müreffeh, daha huzurlu, ekonomik olarak daha güçlü bir konuma getirdik. 2002'den bu yana sadece hizmet siyaseti, eser siyaseti ve kardeşlik siyaseti yapıyoruz. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da tüm Türkiye için aşkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan