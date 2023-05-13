https://sputniknews.com.tr/20230513/bryansk-bolgesinde-helikopter-dustu-1071035108.html

Bryansk bölgesinde helikopter düştü

Bryansk bölgesinde helikopter düştü

Rusya’nın Bryansk kentine bağlı Klintsovskiy bölgesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T16:45+0300

2023-05-13T16:45+0300

2023-05-13T16:45+0300

ukrayna krizi

bryansk

rusya

helikopter

yangın

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Sputnik muhabirine konuşan Rusya Acil Durumlar Servisinden bir kaynak, Bryansk’ın Klintsovskiy bölgesinde düşen helikopterde çıkan yangının söndürüldüğünü olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.Helikopterin düştüğü bölgede yerel sakinler arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan kaynak, bazı evlerin hasar gördüğünü belirtti.

bryansk

rusya

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bryansk, rusya, helikopter, yangın