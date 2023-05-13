https://sputniknews.com.tr/20230513/bryansk-bolgesinde-helikopter-dustu-1071035108.html
Bryansk bölgesinde helikopter düştü
Bryansk bölgesinde helikopter düştü
Rusya’nın Bryansk kentine bağlı Klintsovskiy bölgesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T16:45+0300
2023-05-13T16:45+0300
2023-05-13T16:45+0300
ukrayna krizi
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rusya
helikopter
yangın
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Sputnik muhabirine konuşan Rusya Acil Durumlar Servisinden bir kaynak, Bryansk’ın Klintsovskiy bölgesinde düşen helikopterde çıkan yangının söndürüldüğünü olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.Helikopterin düştüğü bölgede yerel sakinler arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan kaynak, bazı evlerin hasar gördüğünü belirtti.
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MIA „Rosiya Segodnya“
bryansk, rusya, helikopter, yangın
bryansk, rusya, helikopter, yangın
Bryansk bölgesinde helikopter düştü
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Rusya’nın Bryansk kentine bağlı Klintsovskiy bölgesinde bir helikopterin düştüğü bildirildi.
Sputnik muhabirine konuşan Rusya Acil Durumlar Servisinden bir kaynak, Bryansk’ın Klintsovskiy bölgesinde düşen helikopterde çıkan yangının söndürüldüğünü olay yerinde incelemelerin sürdüğünü belirtti.
Helikopterin düştüğü bölgede yerel sakinler arasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını vurgulayan kaynak, bazı evlerin hasar gördüğünü belirtti.