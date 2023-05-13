https://sputniknews.com.tr/20230513/bogulma-tehlikesi-geciren-ogrenciyi-kurtarmak-icin-golete-giren-4-kisiden-2sinin-cesedine-ulasildi-1071036394.html

Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T18:07+0300

2023-05-13T18:07+0300

2023-05-13T18:08+0300

boğulma

türkiye

gölet

öğrenci

afyonkarahisar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0d/1071036481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b173eaf46788200ef37ff6d11037e4e.jpg

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu.

türkiye

afyonkarahisar

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

boğulma, gölet, öğrenci, afyonkarahisar