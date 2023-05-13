https://sputniknews.com.tr/20230513/bogulma-tehlikesi-geciren-ogrenciyi-kurtarmak-icin-golete-giren-4-kisiden-2sinin-cesedine-ulasildi-1071036394.html
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T18:07+0300
2023-05-13T18:07+0300
2023-05-13T18:08+0300
boğulma
türkiye
gölet
öğrenci
afyonkarahisar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0d/1071036481_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b173eaf46788200ef37ff6d11037e4e.jpg
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu.
türkiye
afyonkarahisar
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0d/1071036481_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_55bc0c14a814e36a930448e3b9a52bac.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
boğulma, gölet, öğrenci, afyonkarahisar
boğulma, gölet, öğrenci, afyonkarahisar
Boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için gölete giren 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı
18:07 13.05.2023 (güncellendi: 18:08 13.05.2023) Abone ol
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan 4 kişiden 2'sinin cesedine ulaşıldı.
Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı'na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.
Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.
Öğrenciyi kurtarmak için 4 kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu 4 kişi suda kayboldu.
Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya'dan dalgıç ekibi sevk edildi.
Ekiplerin gölde botla yaptığı aramada, 2 kişinin cesedi bulundu.