https://sputniknews.com.tr/20230513/beyaz-saraydan-14-mayis-secimleri-aciklamasi-karari-turk-milleti-verir-1071026109.html
Beyaz Saray’dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması: 'Kararı Türk milleti verir'
Beyaz Saray’dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması: 'Kararı Türk milleti verir'
Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dair açıklamada bulunarak genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T01:34+0300
2023-05-13T01:34+0300
2023-05-13T01:34+0300
2023 türkiye seçimleri
beyaz saray
abd
türkiye
john kirby
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğuna dikkat çekti.Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230513/kilicdaroglu-herkes-sandiga-mutlaka-gitsin-ve-oyunu-kullansin-bu-secim-siradan-bir-secim-degil-1071024474.html
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beyaz saray, abd, türkiye, john kirby
beyaz saray, abd, türkiye, john kirby
Beyaz Saray’dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması: 'Kararı Türk milleti verir'
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Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dair açıklamada bulunarak genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğuna dikkat çekti.
Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir" dedi.