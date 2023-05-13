https://sputniknews.com.tr/20230513/beyaz-saraydan-14-mayis-secimleri-aciklamasi-karari-turk-milleti-verir-1071026109.html

Beyaz Saray’dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması: 'Kararı Türk milleti verir'

Beyaz Saray’dan 14 Mayıs seçimleri açıklaması: 'Kararı Türk milleti verir'

Beyaz Saray Sözcüsü John Kirby, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlere dair açıklamada bulunarak genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T01:34+0300

2023-05-13T01:34+0300

2023-05-13T01:34+0300

2023 türkiye seçimleri

beyaz saray

abd

türkiye

john kirby

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/02/14/1067252299_0:60:1600:960_1920x0_80_0_0_07abb45b4badfa88d87aea1c56277086.jpg

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, çevrimiçi düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye seçimlerine ilişkin kendisine yöneltilen soru üzerine Kirby, Türkiye'nin demokrasi geleneğine ve demokratik kurumlara sahip olduğuna dikkat çekti.Kirby, genel olarak seçimlerle veya herhangi bir adayla ilgili yorum yapmaktan kaçındıklarını belirterek, "Buna Türk milleti karar verir" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20230513/kilicdaroglu-herkes-sandiga-mutlaka-gitsin-ve-oyunu-kullansin-bu-secim-siradan-bir-secim-degil-1071024474.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beyaz saray, abd, türkiye, john kirby