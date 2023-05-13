https://sputniknews.com.tr/20230513/almanyada-demiryolu-calisanlarinin-50-saatlik-is-birakma-eylemi-iptal-edildi-1071040186.html

Almanya'da demiryolu çalışanlarının 50 saatlik iş bırakma eylemi iptal edildi

Almanya'da demiryolu çalışanlarının 50 saatlik iş bırakma eylemi iptal edildi

Almanya'da Demiryolu Çalışanları Sendikası'nın (EVG) yüksek enflasyona karşı işverenleri daha iyi ücrete zorlamak amacıyla 14-16 Mayıs tarihleri için... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T21:17+0300

2023-05-13T21:17+0300

2023-05-13T21:17+0300

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Alman kamu demiryolu şirketi Deutsche Bahn'dan (DB) yapılan açıklamada, EVG'nin 50 saatlik uyarı grevinin son anda önlendiği belirtildi.Açıklamada, DB ve EVG'nin Frankfurt İş Mahkemesi'nde uzlaşmaya vardığı belirtildi.Tarafların yakın zamanda bir sonuca varmak hedefiyle hızlı ve yapıcı bir şekilde müzakere etmeyi kabul etme konusunda uzlaştığı aktarılan açıklamada, yolcular için bu iyi habere rağmen gelecek birkaç gün boyunca uzun mesafeli ve yerel tren seferlerinde kısıtlamalar yaşanacağı uyarısı yapıldı.Açıklamada, şirketin yaklaşık 50 bin tren seferini ve buna bağlı olarak vardiya ve görev dağıtım planlarını yeniden oluşturma gibi büyük bir zorlukla karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.DB İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, demiryolu şirketleri, müşteriler ve sektörün menfaatleri doğrultusunda bu grevi önlemek için mümkün olan her şeyi yaptıklarını ve başarılı olduklarını belirterek, "DB'nin iş mahkemesine gitmesi herkes için faydalı oldu" ifadesini kullandı.EVG'den yapılan açıklamada ise grev çağrısının bazı diğer demir yolu şirketleri için hala geçerli olduğu, şimdilik sadece DB ile iş bırakma eyleminin iptal edildiği aktarıldı.DB, söz konusu uyarı grevini önlemek amacıyla, iş bırakma eyleminin orantısız ve müşterilere ve üçüncü taraflara zarar verdiği gerekçesiyle Frankfurt İş Mahkemesi'ne acil başvuruda bulunmuştu.EVG, Alman kamu demir yolu şirketi DB ve diğer demir yolu şirketleriyle ücret artışı konusunda devam eden anlaşmazlık nedeniyle 14 Mayıs Pazar günü saat 22.00'den 16 Mayıs gece yarısına kadar sürecek 50 saatlik iş bırakma eylemi çağrısında bulunmuştu.EVG, DB’nin düşük ve orta gelirli çalışanlar için yüzde 10 ve daha yüksek gelirli çalışanlar için yüzde 8 zam ve artan yaşam maliyetlerine karşı bir kereye mahsus 2 bin 850 euroluk ödeme teklifini reddetmiş, yaklaşık 180 bini DB’de bulunan 230 bin çalışanın ücretlerine yüzde 12 zam veya ayda en az 650 euro daha fazla ücret talep etmişti.

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