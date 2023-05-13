https://sputniknews.com.tr/20230513/ak-partili-kurtulmus-kim-senin-kara-gozun-icin-300-milyar-dolar-verir-1071027007.html

AK Partili Kurtulmuş: Kim senin kara gözün için 300 milyar dolar verir?

AK Partili Kurtulmuş: Kim senin kara gözün için 300 milyar dolar verir?

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Böyle bir teklif yok da varsayalım ki teklif ettiler. Niçin teklif ettiler onu açıkla. Öyle görünüyor ki bunlara... 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T02:32+0300

2023-05-13T02:32+0300

2023-05-13T02:35+0300

2023 türkiye seçimleri

istanbul

elazığ dernekler federasyonu

ak parti

numan kurtulmuş

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Elazığ Dernekler Federasyonu'nca organize edilen Elazığlılar Buluşması'nda konuşan Kurtulmuş, Elazığ'ın, Türk siyasetinin en zor zamanlarında Türkiye'nin doğru bir istikamette ilerlemesi için en iyi kararı veren şehirlerden olduğunu söyledi.Kurtulmuş, 14 Mayıs seçimlerinin kimin cumhurbaşkanı, kimlerin milletvekili olacağından öte bir anlam ifade ettiğini belirterek, "Türkiye'de yeni bir döneme geçmek üzereyiz. Yeni bir milat olacak ve Türkiye'nin sadece siyasi olarak değil topyekun millet olarak ortak bir hedefe doğru yürüyeceğimiz tarihin başlangıcı olacak. 'Türkiye Yüzyılı' diyerek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında büyük bir hedef koyuyoruz. Bu hedef sadece AK Parti'nin değil, bütün milletimizin hedefidir. Türkiye Yüzyılı, sözü güçlü, gücü tesirli Türkiye'nin yüzyılı olacaktır" ifadelerini kullandı.14 Mayıs'taki seçimlerin anlayışlar ve yönelişler arasında olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:Bu seçimlerin, kendilerinin takip ettiği yerli, milli teknoloji hamlesini esas alan siyasi çizgiyle, Türkiye'nin yerli milli teknoloji hamlesinden rahatsızlık duyan ve teknolojide dışa bağımlılığı tercih eden anlayış arasında olduğunu dile getiren Kurtulmuş, muhalefetin Togg, TCG Anadolu, İHA ve SİHA'ları karalayıp bunlara karşı durduğunu kaydetti.'Biz siyasetin limanının ahlak olduğuna inanırız'Bir tarafta terörle mücadele etkin, kararlı mücadele yürüten siyasetin temsilcilerinin, diğer tarafta terörün gölgesinde duranların olduğunu ifade eden Kurtulmuş, şunları aktardı:'Türkiye'de siyaseti birtakım kirli işlerle dizayn etmek Türk siyasetini zehirlemektir'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine de değinen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:'Niçin teklif ettiler, onu açıkla'Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "300 milyar doları Türkiye'ye getireceğiz." açıklamalarını da eleştiren Kurtulmuş, bunun ne karşılığında olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade etti.'Bunlara demişler ki 'Erdoğan'ı yıkın, nasıl yıkıyorsanız yıkın, size 300 milyar dolar vereceğiz''Kurtulmuş, şunları kaydetti:Bazı yabancı dergi ve gazetelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili olumsuz manşetlerine de değinen Kurtulmuş, Türk milletinin kendisine parmak sallayanlara karşı gereğini yerine getireceğini ifade etti.Kurtulmuş, Türkiye'nin düşmanlarının karşısında, dostu olan Azerbaycan'dan Balkanlar'a, Afrika'dan Asya'ya kadar dünyanın dört bir tarafındaki mazlumların Türkiye'nin istikameti için dua ettiğini kaydetti.

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istanbul, elazığ dernekler federasyonu, ak parti, numan kurtulmuş