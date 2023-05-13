https://sputniknews.com.tr/20230513/adalet-bakanligi-feto-elebasinin-27-suctan-iadesi-istenmistir-1071028318.html

Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir

Adalet Bakanlığı: FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir

Adalet Bakanlığı, "15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere, FETÖ elebaşı Gülen’in 27 suçtan iadesi istenmiştir" açıklamasında bulundu. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T10:28+0300

2023-05-13T10:28+0300

2023-05-13T11:07+0300

türkiye

adalet bakanlığı

fetö

fetö/pdy

fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)

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Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016´daki hain darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016 tarihinde ilk iade talepnamesi gönderilmiş,19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesi ABD makamlarına gönderilmiştir. FETÖ elebaşının 27 suçtan iadesi istenmiştir." denildi.Adalet Bakanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiğini belirttti. Bakanlık açıklamasında, "Kamuoyu tarafından bilinen gerçeklere ve CHP heyetine bilgilendirme yapılmış olmasına rağmen 'FETÖ elebaşı Gülen'in ABD'den iadesinin talep edilmediğini' iddia etmek büyük bir yalan ve gerçekleri görmezden gelmektir." denildi.Açıklamada, Adalet Bakanlığı tarafından FETÖ elebaşı hakkında 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsünün hemen ardından 19 Temmuz 2016'da ilk iade talepnamesinin gönderildiği, 19 Temmuz 2017 ve 3 Kasım 2017 tarihlerinde olmak üzere toplam 7 ayrı iade talepnamesinin ABD makamlarına iletildiği aktarıldı.

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adalet bakanlığı, fetö, fetö/pdy, fethullahçı terör örgütü (fetö/pdy)