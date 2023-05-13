https://sputniknews.com.tr/20230513/abd-bolge-ulkeleriyle-irana-karsi-hurmuz-bogazindaki-devriyeleri-artiracak-1071027246.html
ABD, bölge ülkeleriyle İran’a karşı Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artıracak
ABD, bölge ülkeleriyle İran’a karşı Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artıracak
ABD Donanması, İran’ın son zamanlarda ticari gemilere el koyması üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artırmak amacıyla bölge ülkeleriyle çalıştıklarını... 13.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-13T03:12+0300
2023-05-13T03:12+0300
2023-05-13T03:12+0300
dünya
iran
abd
hürmüz boğazı
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İran’ın Hürmüz Boğazı'nda yakıt tankerlerine el koymasının ardından ABD'den hamle geldi.ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, “İran'ın son zamanlarda yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması sonrasında ABD 5. Filosu, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte gemi ve uçak devriyelerinin artırılmasını sağlamak için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, “Artırılan devriyelerin yanı sıra ABD 5. Filosu, Uluslararası Deniz Güvenliği ve Avrupa Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği gibi uluslararası deniz güvenliği işbirliğini güçlendiriyor” bilgisi paylaşıldı.Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Görevleri Komutanı Tümamiral Brad Cooper, “İran'ın haksız, sorumsuz ve yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması ve tacizleri durmalıdır. ABD 5. Filosu ve ortaklarımız, bu kritik sularda seyir haklarını koruma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.
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iran, abd, hürmüz boğazı
ABD, bölge ülkeleriyle İran’a karşı Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artıracak
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ABD Donanması, İran’ın son zamanlarda ticari gemilere el koyması üzerine Hürmüz Boğazı'ndaki devriyeleri artırmak amacıyla bölge ülkeleriyle çalıştıklarını açıkladı.
İran’ın Hürmüz Boğazı'nda yakıt tankerlerine el koymasının ardından ABD'den hamle geldi.
ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı'ndan (NAVCENT) yapılan yazılı açıklamada, “İran'ın son zamanlarda yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması sonrasında ABD 5. Filosu, bölgedeki müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte gemi ve uçak devriyelerinin artırılmasını sağlamak için çalışıyor" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, “Artırılan devriyelerin yanı sıra ABD 5. Filosu, Uluslararası Deniz Güvenliği ve Avrupa Hürmüz Boğazı Deniz Güvenliği gibi uluslararası deniz güvenliği işbirliğini güçlendiriyor” bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanı, 5. Filo ve Birleşik Deniz Görevleri Komutanı Tümamiral Brad Cooper, “İran'ın haksız, sorumsuz ve yasa dışı şekilde ticari gemilere el koyması ve tacizleri durmalıdır. ABD 5. Filosu ve ortaklarımız, bu kritik sularda seyir haklarını koruma konusunda kararlıdır" değerlendirmesinde bulundu.