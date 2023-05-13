https://sputniknews.com.tr/20230513/a-haber-bolge-muduru-saldiriya-ugradi-oglu-bicaklandi-1071037667.html

A Haber Bölge Müdürü saldırıya uğradı, oğlu bıçaklandı

A Haber Bölge Müdürü saldırıya uğradı, oğlu bıçaklandı

A Haber Kocaeli Bölge Müdürü Hakan Süer, kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrardı. Saldırıda oğlu Umut Süer karın boşluğundan bıçaklandı. 13.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-13T19:06+0300

2023-05-13T19:06+0300

2023-05-13T19:06+0300

yaşam

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saldırı

kocaeli

bıçaklı saldırı

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Edinilen bilgiye göre, A Haber Kocaeli Bölge Müdürü, Kocaeli Gündem İnternet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü ve TV 41’in Haber Müdürü Hakan Süer ile oğlu saldırıya uğradı. Oğlu Umut ile birlikte aracını park eden ve TV 41 binasına doğru yürüyen Hakan Süer'e ismi öğrenilemeyen bir kişi küfür etti. Hakan Süer küfrü duymazken, Umut Süer ise şahsın neden küfür ettiğini sordu. Çıkan tartışmada 3 kişi Hakan Süer ve oğluna saldırdı. Yaşanan olayda Umut Süer karın boşluğundan yaralandı, olayı gerçekleştiren 3 şahıs ise kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya yapılan müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı. Umut Süer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayı gerçekleştiren ve kaçan şahısları yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.Gazeteciler cemiyeti olayı kınadıOlayı kınayan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından yapılan açıklamada, "Cemiyetimizin yönetim kurulu üyelerinden, Kocaeli Gündem İnternet Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, A Haber Bölge Müdürü ve TV 41’in Haber Müdürü Hakan Süer'e bugün yapılan çirkin saldırı esnasında yanında bulunan oğlu Umut Süer bıçaklı saldırıya uğradı. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, faillerinin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yaşanan olayın da takipçisi olacağımızın da bilinmesini istiyoruz. Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, evladımıza da acil şifalar diliyoruz" denildi.

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