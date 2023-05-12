YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
5 dk
SEYİR HALİ
Prof. Dr. Orhangazi: Türkiye ekonomisi istihdamsız büyüme politikasına çok benzemeye başladı
07:08
109 dk
ANKARA'DAN HABER VAR
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç: Yurtdışındaki oy artışı muhalefetin lehine
09:02
56 dk
HABERLER
Haber bülteni
10:30
5 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
5 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
5 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
8 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Muharrem İnce'nin avukatı Radyo Sputnik'e konuştu
12:46
43 dk
VERİ MAÇ
Yabancı futbolcu kuralında son karar ne olacak?
14:01
49 dk
ANKARA FARKI
Kılıçdaroğlu'nun dış politika konusundaki son açıklamaları
15:02
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Pakistan’da İmran Han isyanı
16:04
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
3 dk
AKŞAM POSTASI
İnce çekildi, ilk turda biter mi?
17:04
82 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
2 dk
Z RAPORU
Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilme kararı
20:46
42 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
00:00
4 dk
HABERLER
Haber bülteni
00:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
14 Mayıs Genel Seçimleri ve elektrikli otomobiller
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, gündemdeki gelişmeleri yorumluyor
09:11
106 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:46
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
58 dk
HAFTAYA DAİR
İlk turda biter mi?
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:02
88 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:34
115 dk
Z RAPORU
Liderlerin miting maratonu
20:46
46 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
16 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/ysk-baskani-kesin-olmayan-sonuclari-ayni-gun-aciklayacagiz-1070989941.html
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T11:36+0300
2023-05-12T11:36+0300
2023 türkiye seçimleri
ysk
yüksek seçim kurulu (ysk)
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070429204_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cca30a8281ce7fd3e77a8c05a6a551c4.jpg
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 2 gün kala açıklamalarda bulundu.Sorular üzerine, seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi.Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır." diye konuştu.Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı.Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır." dedi.Deprem bölgesi seçime hazırYSK Başkanı Yener, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için yapılan hazırlıkları da anlattı.Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Yener, deprem sonrasında önce YSK personelinden bir heyeti bölgede görevlendirdiklerini, heyetin ilk aşamada, il ve ilçe seçim kurullarında meydana gelen zararları, ihtiyaçları tespit ettiğini söyledi.Daha sonra YSK üyelerinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Yener, en son da kendisinin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki hazırlıkları yerinde incelediğini hatırlattı.Başkan Yener, "Depremde zarar gören okullarımızın hemen yanında, bahçesinde konteyner alanlar oluşturuldu ve seçmenlerimizin bu alanlarda güvenli şekilde oylarını kullanması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır." dedi.Yener, deprem nedeniyle başka şehirlere giden depremzedelerin, göç ettikleri yerlerde oylarını kullanabilmeleri için, bulundukları yerlere adres kayıtlarını yaptırmaları konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını da anlattı.Başkan Ahmet Yener, "Şu an, deprem bölgesinde, yaklaşık 8 milyon 900 bin civarında seçmenimizin kaydı bulunmaktadır. Her şey hazır. Seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanmaları için tüm tedbirler alınmıştır." diye konuştu.5 kilitli korumaYurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işleminin 9 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrüklerdeki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.Yener, yurt dışındaki seçmenlerden oy kullananların sayısının 2018 seçimlerine göre arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla toplam oy kullanan seçmen oranı, yaklaşık yüzde 53 civarında." dedi.Yurt dışında kullanılan oyların, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildiğini ve ATO Congresium'a taşındığını aktaran Yener, oyların burada, bir anahtarı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer anahtarları da siyasi parti temsilcilerinde bulunmak üzere beş kilit altına alındığını bildirdi.Emniyet güçlerinin, ATO Congresium civarında gerekli önlemleri aldığını da söyleyen Yener, bu oyların, Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs saat 17.00'de açılarak sayılacağını bildirdi.'Sandığa gidin'YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız." dedi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/01/1070429204_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cfbb8381f3dac35fedf2591417d1d2d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim
ysk, yüksek seçim kurulu (ysk), seçim

YSK Başkanı: Kesin olmayan sonuçları aynı gün açıklayacağız

11:36 12.05.2023
© AATürkiye, seçim, oy verme işlemi
Türkiye, seçim, oy verme işlemi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
Abone olTelegram
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili hazırlıkları tamamladıklarını, her türlü güvenlik tedbirini aldıklarını bildirdi. Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız." dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime 2 gün kala açıklamalarda bulundu.
Sorular üzerine, seçim güvenliğiyle ilgili alınan önlemleri anlatan Yener, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin, Türk demokrasi tarihi adına önemli bir aşama olduğunu, bu seçimlerin, seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin en fazla katılım sağladıkları seçim olarak tarihe geçtiğini söyledi.
Başkan Yener, YSK'nin, seçime ve oy verme gününe ilişkin hazırlıklarını tamamladığını, Seçim Takvimi uyarınca iş ve işlemlerin normal seyrinde devam ettiğini ifade etti.
Ahmet Yener, "Seçim günü enerji kesintisi ve siber saldırı gibi teknolojik altyapıya ilişkin tüm tedbirler alınmış, gerekli deneme testleri de yapılmıştır. Şu an itibarıyla YSK, il ve ilçe seçim kurullarımızca, seçimlerin sağlıklı ve güvenli bir ortamda yapılabilmesi için tüm önlemler alınmıştır." diye konuştu.
Oy pusulalarının dağıtımının tamamlandığını ifade eden Yener, bu seçimde ilk kez görme engelli seçmenlerin kendi başlarına oy kullanmalarını sağlayacak şablonların hazırlandığını belirtti.
Seçimin temel belgesinin sandık sonuç tutanağı olduğuna işaret eden Ahmet Yener, sandık kurullarında siyası partili üyelerin de bulunduğunu, tutanakların tüm sandık kurulu üyelerince ıslak imza altına alındığını vurguladı.
Yener, seçimde yarışan siyasi partilerin, tüm sandık kurullarında da yer aldığını, tüm sandık sonuç tutanaklarının, siyasi partilerin sandıkta görevli üyelerine de verildiğini belirterek, bu tutanakların, resmi formatında taranıp sisteme girildiğini, aynı zamanda siyasi partilerin genel merkezleriyle de paylaşıldığını hatırlattı.
Seçimle ilgili kanunlarda da seçim sonuçlarına itiraz ve şikayet mercilerinin belirlendiğini ifade eden Yener, "Tüm bu mekanizmalar seçim boyunca işlemekte ve seçimlerimiz güvenli şekilde sonuçlandırılmaktadır." dedi.

Deprem bölgesi seçime hazır

YSK Başkanı Yener, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yürütülmesi için yapılan hazırlıkları da anlattı.
Depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileğinde bulunan Yener, deprem sonrasında önce YSK personelinden bir heyeti bölgede görevlendirdiklerini, heyetin ilk aşamada, il ve ilçe seçim kurullarında meydana gelen zararları, ihtiyaçları tespit ettiğini söyledi.
Daha sonra YSK üyelerinin bölgeyi ziyaret ettiğini söyleyen Yener, en son da kendisinin, Hatay ve Kahramanmaraş'taki hazırlıkları yerinde incelediğini hatırlattı.
Başkan Yener, "Depremde zarar gören okullarımızın hemen yanında, bahçesinde konteyner alanlar oluşturuldu ve seçmenlerimizin bu alanlarda güvenli şekilde oylarını kullanması için gerekli tüm tedbirler alınmış durumdadır." dedi.
Yener, deprem nedeniyle başka şehirlere giden depremzedelerin, göç ettikleri yerlerde oylarını kullanabilmeleri için, bulundukları yerlere adres kayıtlarını yaptırmaları konusunda gerekli kolaylıkların sağlandığını da anlattı.
Başkan Ahmet Yener, "Şu an, deprem bölgesinde, yaklaşık 8 milyon 900 bin civarında seçmenimizin kaydı bulunmaktadır. Her şey hazır. Seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanmaları için tüm tedbirler alınmıştır." diye konuştu.

5 kilitli koruma

Yurt dışında 73 ülkede kurulan temsilciliklerde oy verme işleminin 9 Mayıs itibarıyla sona erdiğini de hatırlatan Yener, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler için gümrüklerdeki oy verme işlemlerinin 14 Mayıs'a kadar devam edeceğini belirtti.
Yener, yurt dışındaki seçmenlerden oy kullananların sayısının 2018 seçimlerine göre arttığını belirterek, "Şu an itibarıyla toplam oy kullanan seçmen oranı, yaklaşık yüzde 53 civarında." dedi.
Yurt dışında kullanılan oyların, güvenli şekilde Türkiye'ye getirildiğini ve ATO Congresium'a taşındığını aktaran Yener, oyların burada, bir anahtarı Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanı'nda, diğer anahtarları da siyasi parti temsilcilerinde bulunmak üzere beş kilit altına alındığını bildirdi.
Emniyet güçlerinin, ATO Congresium civarında gerekli önlemleri aldığını da söyleyen Yener, bu oyların, Türkiye genelinde oy verme işleminin tamamlanacağı 14 Mayıs saat 17.00'de açılarak sayılacağını bildirdi.

'Sandığa gidin'

YSK Başkanı Ahmet Yener, "14 Mayıs bir demokrasi şenliği. Oy verme hakkına sahip tüm vatandaşlarımızın güvenli şekilde sandığa gitmelerini ve oylarını kullanmalarını öneririz." dedi.
Seçmenlere, oy kullanmaya giderken yanlarına, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus cüzdanlarını, kimlik kartlarını, pasaportlarını veya kimlik kartı olarak kabul edilecek belgelerini ve varsa seçmen bilgi kağıtlarını almalarını tavsiye etti.
YSK Başkanı Yener, seçmenlerin, oy verme kabinlerine girerken de YSK'nın belirttiği ilkeler çerçevesinde hareket etmelerini de önerdi.
Seçimin kesin olmayan sonuçlarının, YSK tarafından seçim günü açıklanacağını bildiren Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçları, daha önceki seçimlerde olduğu gibi inşallah aynı gün açıklayacağız." dedi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала