https://sputniknews.com.tr/20230512/ukraynada-zafer-bayraminin-9-mayista-kutlanmasini-talep-eden-imza-kampanyasi-baslatildi-1071017224.html

Ukrayna’da Zafer Bayramı’nın 9 Mayıs’ta kutlanmasını talep eden imza kampanyası başlatıldı

Ukrayna’da Zafer Bayramı’nın 9 Mayıs’ta kutlanmasını talep eden imza kampanyası başlatıldı

Ukrayna’da SSCB'nin Nazilere karşı zaferinin kutlandığı 9 Mayıs Zafer Bayramı’nın geri getirilmesi için imza kampanyası başlatıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:30+0300

2023-05-12T22:30+0300

2023-05-12T22:30+0300

ukrayna krizi

ukrayna

9 mayıs zafer bayramı

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Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi’nin internet sitesinde Avrupa Günü'nün iptali ve Zafer Bayramı’nın daha önce olduğu gibi 9 Mayıs’ta kutlanmasını talep eden bir imza kampanyası başlatıldı.Metinde, “Ukrayna Devlet Başkanı'ndan 9 Mayıs bayramını (Zafer Bayramı) geri getirmesini ve Avrupa Günü’nü iptal etmesini rica ediyorum. Büyükbabalarımız Rusya için değil, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Ukrayna için savaştı, bu yüzden bu bayramı iptal etmenin bir anlamı yok” ifadeleri kullanıldı.11 Mayıs’ta başlayan kampanyada değerlendirilmesi için gereken 25 bin imzaya ulaşılması hedefleniyor.Pazartesi günü Zelenskiy, parlamentoya 8 Mayıs'ın Ukrayna'da Anma ve Nazizme Karşı Zafer Günü olarak ilan edilmesini öneren bir yasa tasarısı sunduğunu duyurmuştu. Ayrıca 9 Mayıs'ı Avrupa Günü olarak ilan ettiği kararnameyi imzalamıştı.

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ukrayna, 9 mayıs zafer bayramı