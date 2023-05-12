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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/sinan-ogan-turkiye-ittifaki-partisi-genel-baskanina-bu-sabah-not-birakilmis-zamanin-az-kaldi-diye-1070992824.html
Sinan Oğan: Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah not bırakılmış, zamanın az kaldı diye
Sinan Oğan: Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah not bırakılmış, zamanın az kaldı diye
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan "ATA İttifakı protokolüne imza atan partilerden Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'a bu sabah... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
ata ittifakı
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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, TV100'de katıldığı canlı yayında Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah bırakılan notu paylaştı.Oğan şunları ifade etti:'İnce muazzam bir baskı altında kaldı'Oğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin de "Muharrem İnce insan üstü ve muazzam bir baskı altında kaldı, en fazla bu kadar dayanabildi. Bu ülkeye demokrasi getireceklerini söyleyenlerin ‘sen çekil ben tek olacağım’ demesi doğru değil. Muharrem Bey’e sardıranlar şimdi de bana sardırmış." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/kilicdarogluna-suikast-iddiasi-sonrasi-merdan-yanardaga-sorusturma-1070990977.html
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sinan oğan, ata ittifakı, tehdit
sinan oğan, ata ittifakı, tehdit

Sinan Oğan: Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah not bırakılmış, zamanın az kaldı diye

12:44 12.05.2023 (güncellendi: 13:23 12.05.2023)
© AAAta İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan
Ata İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan "ATA İttifakı protokolüne imza atan partilerden Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'a bu sabah not bırakılmış, zamanın az kaldı, sokağa çıkarken dikkat et" dedi.
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, TV100'de katıldığı canlı yayında Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah bırakılan notu paylaştı.
Oğan şunları ifade etti:

"ATA İttifakı protokolüne imza atan partilerden Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'a bu sabah not bırakılmış, 'zamanın çok az kaldı, sokağa çıkarken dikkat et'. Afişlerimiz üzerinde de QR kod yapıştırılmış, onu açınca video açılıyor. Birtakım tehditler olan bir video var. Bu zaten 10 dakika önce haberi aldık. Bu seçimde bize yönelik provokasyon var. İçişleri Bakanlığı'na yazılı müracaatta bulunduk. İçişleri Bakan Yardımcısı'nı aradım bizzat. Senin işin dedim, provokasyon var dedim. Sen bostan korkuluğu musun Süleyman? Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum, derhal bu adamı görevden alın ya da işini yapmasını sağlayın. Haddini bileceksin Süleyman. Ankara Valisi'ne görevli verin dedim, vermediler. Ortalık karışsın mı istiyorsun Süleyman? İşini yap. Orası şerefli bir makamdır."

Merdan Yanardağ - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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'İnce muazzam bir baskı altında kaldı'

Oğan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin de "Muharrem İnce insan üstü ve muazzam bir baskı altında kaldı, en fazla bu kadar dayanabildi. Bu ülkeye demokrasi getireceklerini söyleyenlerin ‘sen çekil ben tek olacağım’ demesi doğru değil. Muharrem Bey’e sardıranlar şimdi de bana sardırmış." dedi.
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