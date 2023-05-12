Sinan Oğan: Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı'na bu sabah not bırakılmış, zamanın az kaldı diye

"ATA İttifakı protokolüne imza atan partilerden Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam'a bu sabah not bırakılmış, 'zamanın çok az kaldı, sokağa çıkarken dikkat et'. Afişlerimiz üzerinde de QR kod yapıştırılmış, onu açınca video açılıyor. Birtakım tehditler olan bir video var. Bu zaten 10 dakika önce haberi aldık. Bu seçimde bize yönelik provokasyon var. İçişleri Bakanlığı'na yazılı müracaatta bulunduk. İçişleri Bakan Yardımcısı'nı aradım bizzat. Senin işin dedim, provokasyon var dedim. Sen bostan korkuluğu musun Süleyman? Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum, derhal bu adamı görevden alın ya da işini yapmasını sağlayın. Haddini bileceksin Süleyman. Ankara Valisi'ne görevli verin dedim, vermediler. Ortalık karışsın mı istiyorsun Süleyman? İşini yap. Orası şerefli bir makamdır."