https://sputniknews.com.tr/20230512/sinan-ogan-sayin-incenin-secmen-tabaninin-ana-govdesi-bize-gelecek-1070983667.html
Sinan Oğan: Sayın İnce'nin seçmen tabanının ana gövdesi bize gelecek
Sinan Oğan: Sayın İnce'nin seçmen tabanının ana gövdesi bize gelecek
Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T06:33+0300
2023-05-12T06:33+0300
2023-05-12T06:33+0300
2023 türkiye seçimleri
sinan oğan
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Oğan, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından, "bir oy Memlekete bir oy Sinan Oğan'a" kampanyasını gördüğünü söyleyen Oğan, Memleket Partisi seçmeninin "ana gövdesinden" oy alabileceğini dile getirdi.Oğan, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:"Sayın İnce'ye oy verecek olan sayın İnce'nin tarafında olan insanların bugün şöyle bir kampanya gördüm; bir oy Memlekete bir oy Sinan Oğan'a. Sayın İnce'nin genç, protest bir kitlesinin olduğunu gördüm. Seçmen tabanının bizim Atatürkçü, milliyetçi aday profiline rahatlıkla oy verebileceğini, ana gövdenin bize geleceğini söyleyebilirim."
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sinan oğan
Sinan Oğan: Sayın İnce'nin seçmen tabanının ana gövdesi bize gelecek
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Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, katıldığı canlı yayında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesinin ardından seçmen tercihlerine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Ana gövdenin bize geleceğini söyleyebilirim" dedi.
Oğan, Teke Tek programında Fatih Altaylı'nın konuğu oldu. İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından, "bir oy Memlekete bir oy Sinan Oğan'a" kampanyasını gördüğünü söyleyen Oğan, Memleket Partisi seçmeninin "ana gövdesinden" oy alabileceğini dile getirdi.
Oğan, katıldığı canlı yayında şunları söyledi:
"Sayın İnce'ye oy verecek olan sayın İnce'nin tarafında olan insanların bugün şöyle bir kampanya gördüm; bir oy Memlekete bir oy Sinan Oğan'a. Sayın İnce'nin genç, protest bir kitlesinin olduğunu gördüm. Seçmen tabanının bizim Atatürkçü, milliyetçi aday profiline rahatlıkla oy verebileceğini, ana gövdenin bize geleceğini söyleyebilirim."