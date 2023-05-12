https://sputniknews.com.tr/20230512/selvi-guvenilir-firmalarin-anketlerine-gore-kilicdaroglu-yuzde-47yi-asamiyor-1070984887.html

Selvi: Güvenilir firmaların anketlerine göre Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor

Selvi: Güvenilir firmaların anketlerine göre Kılıçdaroğlu yüzde 47’yi aşamıyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, “Önümde tam 7 ayrı anket sonucu duruyor. Benim düzenli olarak takip ettiğim güvenilir firmaların anketlerine göre... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T08:27+0300

2023-05-12T08:27+0300

2023-05-12T08:27+0300

2023 türkiye seçimleri

kemal kılıçdaroğlu

anket

abdulkadir selvi

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Selvi bugünkü yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47'lik bir oy topladığını ifade etti.Selvi, “Muharrem İnce’nin kaset darbesiyle tasfiye edilmesi ise Kılıçdaroğlu’na yaramıyor. Tam aksine mücadelesini kirletiyor. Güvenilir anketlere göre Erdoğan yüzde 50’yi aştı. Seçim ilk turda bitiyor ve Erdoğan yüzde 50’nin biraz üzerinde seçimi kazanıyor. Çünkü son sözü anketler değil, millet söyleyecek” ifadelerini kullandı.

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2023

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kemal kılıçdaroğlu, anket, abdulkadir selvi