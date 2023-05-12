https://sputniknews.com.tr/20230512/savunma-sanayii-baskani-demir-acikladi-siper-hedefi-tam-isabetle-vurdu-1070983325.html

Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: SİPER hedefi tam isabetle vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: SİPER hedefi tam isabetle vurdu

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T06:15+0300

2023-05-12T06:15+0300

2023-05-12T06:30+0300

savunma

savunma sanayi

siper

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.Türk semalarının koruyucusu SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.

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