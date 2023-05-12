https://sputniknews.com.tr/20230512/savunma-sanayii-baskani-demir-acikladi-siper-hedefi-tam-isabetle-vurdu-1070983325.html
Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: SİPER hedefi tam isabetle vurdu
Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: SİPER hedefi tam isabetle vurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T06:15+0300
2023-05-12T06:15+0300
2023-05-12T06:30+0300
savunma
savunma sanayi
siper
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070983410_0:2:810:458_1920x0_80_0_0_7cc8d5fd1b910857f06f56479b0c9fad.jpg
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.Türk semalarının koruyucusu SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0c/1070983410_100:0:711:458_1920x0_80_0_0_362386fa586c8a4a544b461e19a163b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
savunma sanayi, siper
Savunma Sanayii Başkanı Demir açıkladı: SİPER hedefi tam isabetle vurdu
06:15 12.05.2023 (güncellendi: 06:30 12.05.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz" ifadesini kullandı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.
Demir, Twitter hesabından, ASELSAN ve ROKETSAN'ı etiketleyerek SİPER uzun menzilli hava savunma sistemine ilişkin paylaşım yaptı.
Türk semalarının koruyucusu SİPER'in sahaya inmeden önceki son testinde, uzun menzilde hedefi tam isabetle vurduğuna dikkati çeken Demir, "Karada, havada, denizde ve uzayda istiklal ve istikbalimiz için gece gündüz cansiparane çalışmaya devam ediyoruz. Tebrikler." değerlendirmesinde bulundu.
Ayrıca daha önceki testte, SİPER ile 100 kilometre menzile ulaşılmıştı ve ilk testte kullanılan EİRS radarına ek olarak alçak irtifa radarı kullanılmıştı.