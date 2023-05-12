https://sputniknews.com.tr/20230512/sahte-konteyner-ve-karavan-ilaniyla-depremzedeleri-dolandirdilar-1070991647.html
Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar
Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar
Kocaeli merkezli 3 ilde internet üzerinden sahte konteyner ve karavan ilanı vererek 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T12:15+0300
2023-05-12T12:15+0300
2023-05-12T12:15+0300
yaşam
kocaeli
depremzede
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Kocaeli, Mardin ve İstanbul'da 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 61 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 24 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.
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kocaeli, depremzede
Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar
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Kocaeli merkezli 3 ilde internet üzerinden sahte konteyner ve karavan ilanı vererek 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.
Kocaeli, Mardin ve İstanbul'da 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 61 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 24 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.