https://sputniknews.com.tr/20230512/sahte-konteyner-ve-karavan-ilaniyla-depremzedeleri-dolandirdilar-1070991647.html

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar

Sahte konteyner ve karavan ilanıyla depremzedeleri dolandırdılar

Kocaeli merkezli 3 ilde internet üzerinden sahte konteyner ve karavan ilanı vererek 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T12:15+0300

2023-05-12T12:15+0300

2023-05-12T12:15+0300

yaşam

kocaeli

depremzede

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/12/1069826333_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_121d860ecd3af85a8dd690575162db80.jpg

Kocaeli, Mardin ve İstanbul'da 13’ü depremzede, 21 kişiyi yaklaşık 250 bin lira kapora alarak dolandıran 24 şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 61 cep telefonu ve bir miktar para ele geçirildi.Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen 24 şüpheli buradaki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

kocaeli

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kocaeli, depremzede