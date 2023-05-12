https://sputniknews.com.tr/20230512/sabalenka-ve-peguladan-italya-acika-erken-veda-1070982660.html

Sabalenka ve Pegula'dan İtalya Açık'a erken veda

Sabalenka ve Pegula'dan İtalya Açık'a erken veda

İtalya Açık Tenis Turnuvası'nda kadınların 2 numaralı seribaşı Arina Sabalenka ve 3 numaralı seribaşı Jessica Pegula, 2. turda elendi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T03:50+0300

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2023-05-12T03:50+0300

spor

italya açık

aryna sabalenka

jessica pegula

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Başkent Roma'da düzenlenen toprak kort turnuvasındaki tek kadınlar 2. tur maçlarında Sofia Kenin ve Taylor Townsend, sürpriz galibiyetlere imza attı.Dünya 134 numarası Kenin, pazar günü toprak kort sezonunun önemli organizasyonlarından Madrid Açık'ı kazanan Sabalenka'yı 7-6 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek tur atladı.Kenin, kariyerindeki tek grand slam şampiyonluğunu elde ettiği 2020 Avustralya Açık'tan beri klasmanın ilk 10 sırasındaki bir isme karşı ilk galibiyetini aldı.Ana tabloya elemelerden katılan dünya 168'incisi Townsend ise bir diğer favori oyuncu Pegula'yı 2-1'lik (6-2, 3-6, 6-3) skorla turnuvanın dışına itti.

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italya açık, aryna sabalenka, jessica pegula