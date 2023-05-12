Putin: Gayrimeşru yaptırımlar, uluslararası hukuk sistemine darbe vuruyor

Putin, 11. St. Petersburg Uluslararası Adalet Forumu'nun katılımcılarına Rusya Adalet Bakanı Konstantin Çuyçenko tarafından okunan yazılı bir mesajla hitap etti.



Putin, gayri meşru yaptırımlar uygulanmasının, ülkelerin eşitliği ilkesinin görmezden gelinmesinin ve stratejik istikrar alanındaki sözleşmelerin iptal edilmesinin uluslararası hukuk sistemine ciddi bir darbe vurduğunu, sistemin özünü ortadan kaldırdığını vurguladı.



Rusya lideri, hukukun üstünlüğünün, ülkelerin egemenliğine saygının oluşmakta olan daha adil ve demokratik çok kutuplu dünya düzeninin sağlam temelini teşkil ettiğinin altını çizdi.



Putin, Rusya'nın her zaman olduğu gibi siyaset, güvenlik, ekonomi, bilim, kültür ve spor alanlarında karşılıklı çıkarlara dayanan işbirliğinden yana olduğunu kaydetti.