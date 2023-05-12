https://sputniknews.com.tr/20230512/prof-emre-erdogan-baskanlik-sistemini-tasarlayanlar-buyuk-koalisyonu-mumkun-gormemislerdi-1071016202.html

Prof. Emre Erdoğan: Başkanlık sistemini tasarlayanlar ‘büyük koalisyonu’ mümkün görmemişlerdi

Prof. Emre Erdoğan: Başkanlık sistemini tasarlayanlar ‘büyük koalisyonu’ mümkün görmemişlerdi

Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Emre Erdoğan, “Bu sistemin tasarımcıları muhtemelen büyük bir koalisyon kurulamayacağını varsaydılar çünkü başka türlü kazanmak... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:10+0300

2023-05-12T22:10+0300

2023-05-12T22:10+0300

akşam postasi

seçim

ak parti

başkanlık sistemi

radyo

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Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Emre Erdoğan Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası’na seçime 48 saat kala son durumu değerlendirdi.Erdoğan, "Seçim temposu yüksek... Özellikle muhalefetin kazanma umudu oldukça yüksek. İki tarafın başa baş olduğu her yerde gözüküyor. Hafta sonu herkesin aklı seçimlerde olacaktır. 2018 yılı öncesi bütün seçimler parlamenter sistem adı altında yapıldı ve birinci olan parti bir şekilde çoğunluğa yaklaşıyordu. 2002 yılından itibaren bir seçim haricinde bütün seçimler çoğunluk üretebildi ve koalisyona ihtiyaç kalmadı. Parlamenter sistemde olsaydık ve oylar aynı olsaydı AK Parti birinci parti olacak, yanına da birilerini alacak ve 300’ü geçerlerse kurabilirler denilecekti ama içinde olduğumuz cumhurbaşkanlığı sistemi tam tersi" dedi.Kazanmak için birinci ay da ikinci turda yüzde 50+1'in tutturulması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu sistemin tasarımcıları muhtemelen büyük bir koalisyon kurulamayacağını varsaydılar çünkü başka türlü kazanmak mümkün değil. Birinci parti yine AK Parti olarak varsayalım ve onu geçebilmek için büyük koalisyon gerekiyor. O koalisyonun kurulamayacağını düşündüler ama kuruldu. Kurulduğu için de muhalefetin zaferi muhtemel hale geldi. Bu yüzden de heyecan yüksek. Parlamenter sistemde bu kadar heyecan olmayabilirdi çünkü seçim sonuçları öyle ya da böyle yine AK Parti’yi iktidar gösterebilirdi ama şu an seçimler ortada gibi gözüküyor.”

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2023

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

Atilla Güner https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101348/18/1013481829_29:0:1053:1024_100x100_80_0_0_9167a3f17d191f4937047941d39e7e6e.jpg

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seçim, ak parti, başkanlık sistemi, radyo