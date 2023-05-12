https://sputniknews.com.tr/20230512/polonya-adalet-bakani-almanya-basbakani-scholzu-goebbelse-benzetti-1071005658.html

Polonya Adalet Bakanı, Almanya Başbakanı Scholz'u Goebbels'e benzetti

Polonya Adalet Bakanı, Almanya Başbakanı Scholz'u Goebbels'e benzetti

Polonya Adalet Bakanı Zebro, Almanya Başbakanı Scholz'u eleştirerek, Nazi Almanyası'nın propaganda bakanı Joseph Goebbels’e benzetti. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T17:01+0300

2023-05-12T17:01+0300

2023-05-12T17:01+0300

dünya

polonya

almanya

nazi almanyası

joseph goebbels

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Zebro, Scholz'un 8 Mayıs'ta attığı ve “78 yıl önce Almanya'nın ve tüm dünyanın Nasyonal Sosyalizmin zulmünden kurtulduğu, ancak demokratik dünyanın hala savunulması gerektiği” ifadelerinin yer aldığı tweet'ine tepki gösterdi.Zebro, “Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Başbakan Scholz, savaş sırasında Naziler tarafından işgal edilen Almanya'nın onlardan kurtarıldığını söyledi. Başbakan Scholz'un yaratıcı zekasını kıskanabilecek ünlü yuttaşı Goebbels'in geleneğine atıfta bulunduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.Scholz'un Almanya'yı Nazi rejiminin işlediği suçların sorumluluğundan kurtararak tarihi yeniden yazmaya çalıştığını belirten Zebro, “Saçmalığın, yalanların ve aynı zamanda 2. Dünya Savaşı'nın gerçek kurbanlarını istismarın bir sınırı var. Ve bu sınır aşılmıştır. Başbakan Scholz'un bir aptal mı yoksa tarihi bu şekilde tahrif eden ve onu yeniden yazmaya çalışan bir sahtekar mı olduğu merak edilebilir” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Polonyalı yetkililer, İkinci Dünya Savaşı'ndan kaynaklanan zararların tazmini için Almanya'dan 6.2 trilyon zloti (yaklaşık 1.3 trilyon dolar) talep ettiklerini defalarca dile getirmişti. Ekim 2022'nin başında Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Almanya'ya bir nota gönderilmişti.

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polonya, almanya, nazi almanyası, joseph goebbels