https://sputniknews.com.tr/20230512/peruda-dang-hummasi-vakasi-73-bini-asti-1070982544.html
Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı
Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı
Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakasının 73 bini aştığı açıklandı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T03:08+0300
2023-05-12T03:08+0300
2023-05-12T03:08+0300
dünya
peru
dang humması
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Peru Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez açıklamasında, dang humması ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dang humması vaka sayısı 73 bine ulaşırken, 80 kişi hayatını kaybetti.Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.Peru'nun bazı bölgelerdeki hastanelerde dang humması kaynaklı doluluk oranının oldukça yükseldiği kaydedildi.Ülkede dang humması vakalarındaki artış sebebiyle 25 Şubat'ta 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230422/arjantinde-en-az-40-kisi-dang-hummasindan-oldu-1070050523.html
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peru, dang humması
Peru'da dang humması vakası 73 bini aştı
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Güney Amerika ülkesi Peru'da dang humması vakasının 73 bini aştığı açıklandı.
Peru Sağlık Bakanı Rosa Gutierrez açıklamasında, dang humması ile mücadele kapsamında 10 milyon dolar bütçe ayırdıklarını belirtti.
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, dang humması vaka sayısı 73 bine ulaşırken, 80 kişi hayatını kaybetti.
Hükümet, hastalık nedeniyle 226 ilçedeki olağanüstü hal süresini 4 ay daha uzattığını duyurdu.
Peru'nun bazı bölgelerdeki hastanelerde dang humması kaynaklı doluluk oranının oldukça yükseldiği kaydedildi.
Ülkede dang humması vakalarındaki artış sebebiyle 25 Şubat'ta 13 bölgede sağlıkta acil durum ilan edilmişti.