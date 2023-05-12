https://sputniknews.com.tr/20230512/oy-kullanirken-dikkat-edilmesi-gerekenleri-ysk-adim-adim-anlatti-nasil-oy-kullanacagim-1070986345.html

Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri YSK adım adım anlattı: Nasıl oy kullanacağım?

Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenleri YSK adım adım anlattı: Nasıl oy kullanacağım?

Seçim gününe kısa bir zaman kala, ilk kez oy kullanacak olan vatandaşlar "Nasıl oy kullanacağım?" sorusuna yanıt aramaya başladı. YSK oy kullanma rehberi ile... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T10:16+0300

2023-05-12T10:16+0300

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2023 türkiye seçimleri

ysk

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oy kullanma işlemleri

türkiye

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"Nasıl oy kullanacağım?" Sorusunun yanıtı, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi öncesinde merak edilmeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından paylaşılan örnekler doğrultusunda, 6 adımda oy kullanma rehberi yayımlandı. Peki, nasıl oy kullanacağım?Seçmenler, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanlık binasında, oy verme sürecine ilişkin temsili oy verme kabinleri kuruldu.Buna göre, 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği 6 adım şöyle:Nasıl oy kullanılacak?Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.4- Oypusulasına mühür dışında işaret koymayın:Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.5 - Pusulaları tek zarfa koyun:Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

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ysk, seçim, oy kullanma, oy kullanma işlemleri, türkiye