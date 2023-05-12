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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
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Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/oguzhan-ugur-acikladi-babala-tvnin-secim-ozel-yayini-tehditler-nedeniyle-iptal-edildi-1070987146.html
Oğuzhan Uğur açıkladı: 'BaBala TV’nin seçim özel yayını tehditler nedeniyle iptal edildi'
Oğuzhan Uğur açıkladı: 'BaBala TV’nin seçim özel yayını tehditler nedeniyle iptal edildi'
Oğuzhan Uğur, seçim özel yayını planladıklarını ancak tehditler nedeniyle programı yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T10:31+0300
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2023 türkiye seçimleri
oğuzhan uğur
seçim
tehdit
tehdit dili
yayın
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Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından seçim özel yayınının iptal edildiğini açıkladı.Uğur sebep olarak da tehditleri gösterdi ve şunu söyledi:
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oğuzhan uğur, seçim, tehdit, tehdit dili, yayın
oğuzhan uğur, seçim, tehdit, tehdit dili, yayın

Oğuzhan Uğur açıkladı: 'BaBala TV’nin seçim özel yayını tehditler nedeniyle iptal edildi'

10:31 12.05.2023
© Fotoğraf : YouTubeOğuzhan Uğur
Oğuzhan Uğur - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Fotoğraf : YouTube
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Oğuzhan Uğur, seçim özel yayını planladıklarını ancak tehditler nedeniyle programı yapmaktan vazgeçtiklerini açıkladı.
Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından seçim özel yayınının iptal edildiğini açıkladı.
Uğur sebep olarak da tehditleri gösterdi ve şunu söyledi:
"Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00de yayında. Herkese söz verdik, herrrkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını YAPMAMA kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!"
İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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