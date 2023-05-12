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'Nafakasını ödemeyen Mert Çiller'e tazyik hapsi' iddiası
'Nafakasını ödemeyen Mert Çiller'e tazyik hapsi' iddiası
Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T13:24+0300
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tansu çiller
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Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, boşanma davasında mahkemenin belirlediği eşi ve çocuklarına ödeyeceği aylık toplam 30 bin TL tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.MedyaRadar'ın özel haberine göre, İstanbul İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Zeynep Çiller’in avukatı 2022 Ekim-Kasım ve Aralık nafakalarını şikayet konusu yaptığını belirterek, "Sanık cezalandırılsın" dedi. Mert Çiller’in avukatı ise ödeme belgelerinin dosyaya sunmak için süre talep etti.Mahkeme, davanın bittiğini belirterek Zeynep Çiller’in, şikayetin kabulü ile 2022 Ekim-Kasım- Aralık aylarına ait nafaka borcunu ödemeyen sanık Mert Çiller'i 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırdı. 3 aylık toplam 90 bin TL nafaka borcunu öderse Mert Çiller’in tahliye edileceğinin ihtarını yapan mahkeme, davayı itiraz yolu açık olmak üzere bitirdi.Ne olmuştu?Zeynep Çiller ile Mert Çiller 2009’da evlendi, tarafların bu evlilikten 2 çocukları oldu. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce boşanma davası açtı. Davanın ardından Zeynep Çiller’in şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Dava sürecinde mahkeme Mert Çiller’in, eşi ve 2 çocuğu için aylık 10’ar bin TL’den toplam 30 bin TL aylık tedbir nafakası ödemesine karar verdi.İddiaya göre Mert Çiller kendi rızasıyla nafaka ödemesi yapmadı. Zeynep Çiller, nafaka ödemelerinin tahsili amacıyla icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı. Mert Çiller, icra dosyasına itiraz etti. İcra hukuk mahkemesi Mert Çiller'i haksız bularak icra takibinin devamına karar verdi. Zeynep Çiller’in avukatı, nafaka borcunu ödemeyen Mert Çiller hakkında "Nafaka borcunu ödemeyen sanığın(borçlu) cezalandırılması" davası açtı.Zeynep Çiller’in avukatı, hiçbir nafaka ödemesini kendiliğinden yapmadığından her 3 ayda bir nafaka borcunu ödememesinden kaynaklı olarak ceza davası açıldığını belirterek, "Tamamen kötü niyetli olan Sanık Mert Çiller tarafından müvekkilime 2022 Ekim, Kasım, Aralık aylarında halen hiçbir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilim ev hanımı olup, hiçbir geliri bulunmamaktadır. Sanık müvekkilimi maddi ve manevi olarak zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli olarak nafaka ödememektedir" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20210916/mert-cillerin-10-yila-kadar-hapsi-istendi-1048957775.html
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nafaka, mert çiller, tansu çiller, hapis, iddia
nafaka, mert çiller, tansu çiller, hapis, iddia

'Nafakasını ödemeyen Mert Çiller'e tazyik hapsi' iddiası

13:24 12.05.2023
© İHAduruşma, dava, mahkeme
duruşma, dava, mahkeme - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© İHA
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Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.
Eski Başbakan Tansu Çiller’in oğlu Mert Çiller, boşanma davasında mahkemenin belirlediği eşi ve çocuklarına ödeyeceği aylık toplam 30 bin TL tedbir nafakasını ödemeyince 3 ay tazyik hapsine çarptırıldı.
MedyaRadar'ın özel haberine göre, İstanbul İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Zeynep Çiller’in avukatı 2022 Ekim-Kasım ve Aralık nafakalarını şikayet konusu yaptığını belirterek, "Sanık cezalandırılsın" dedi. Mert Çiller’in avukatı ise ödeme belgelerinin dosyaya sunmak için süre talep etti.
Mahkeme, davanın bittiğini belirterek Zeynep Çiller’in, şikayetin kabulü ile 2022 Ekim-Kasım- Aralık aylarına ait nafaka borcunu ödemeyen sanık Mert Çiller'i 3 aya kadar tazyik hapsine çarptırdı. 3 aylık toplam 90 bin TL nafaka borcunu öderse Mert Çiller’in tahliye edileceğinin ihtarını yapan mahkeme, davayı itiraz yolu açık olmak üzere bitirdi.

Ne olmuştu?

Zeynep Çiller ile Mert Çiller 2009’da evlendi, tarafların bu evlilikten 2 çocukları oldu. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 yıl önce boşanma davası açtı. Davanın ardından Zeynep Çiller’in şiddete uğradığını gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Dava sürecinde mahkeme Mert Çiller’in, eşi ve 2 çocuğu için aylık 10’ar bin TL’den toplam 30 bin TL aylık tedbir nafakası ödemesine karar verdi.
İddiaya göre Mert Çiller kendi rızasıyla nafaka ödemesi yapmadı. Zeynep Çiller, nafaka ödemelerinin tahsili amacıyla icra müdürlüğüne ilamsız takip başlattı. Mert Çiller, icra dosyasına itiraz etti. İcra hukuk mahkemesi Mert Çiller'i haksız bularak icra takibinin devamına karar verdi. Zeynep Çiller’in avukatı, nafaka borcunu ödemeyen Mert Çiller hakkında "Nafaka borcunu ödemeyen sanığın(borçlu) cezalandırılması" davası açtı.
Zeynep Çiller’in avukatı, hiçbir nafaka ödemesini kendiliğinden yapmadığından her 3 ayda bir nafaka borcunu ödememesinden kaynaklı olarak ceza davası açıldığını belirterek, "Tamamen kötü niyetli olan Sanık Mert Çiller tarafından müvekkilime 2022 Ekim, Kasım, Aralık aylarında halen hiçbir ödeme yapılmamıştır. Müvekkilim ev hanımı olup, hiçbir geliri bulunmamaktadır. Sanık müvekkilimi maddi ve manevi olarak zor durumda bırakmak amacıyla kötü niyetli olarak nafaka ödememektedir" dedi.
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