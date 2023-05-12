https://sputniknews.com.tr/20230512/muharrem-incenin-cumhurbaskani-adayligindan-cekilmesine-iliskin-dilekce-yskye-sunuldu-1070999111.html
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:07+0300
2023-05-12T15:07+0300
2023-05-12T15:07+0300
2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070954342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3329b25708392653b5852f724ec4f264.jpg
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230512/adayliktan-cekilen-inceden-mektup-baska-sahte-kasetler-oldugu-icin-degil-ama-secmen-etkilendi-1070998414.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/05/0b/1070954342_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_76ef65905f427536531d596836586fa4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muharrem ince, memleket partisi, seçim
muharrem ince, memleket partisi, seçim
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu
Abone ol
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.
YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.