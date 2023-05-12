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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/muharrem-incenin-cumhurbaskani-adayligindan-cekilmesine-iliskin-dilekce-yskye-sunuldu-1070999111.html
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu
Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T15:07+0300
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2023 türkiye seçimleri
muharrem ince
memleket partisi
seçim
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230512/adayliktan-cekilen-inceden-mektup-baska-sahte-kasetler-oldugu-icin-degil-ama-secmen-etkilendi-1070998414.html
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muharrem ince, memleket partisi, seçim

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçe YSK'ye sunuldu

15:07 12.05.2023
© AAMuharrem İnce
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine ilişkin dilekçesi, Memleket Partisi Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Kayhan Yüreğir tarafından Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunuldu.
YSK Başkanlığına gelerek İnce'nin adaylıktan çekilmesine ilişkin dilekçeyi verdiklerini bildiren Yüreğir, "Sayın genel başkanımız zaten dün gerekli bütün açıklamaları yaptı. Genel başkanımızın dünkü beyanını şimdi dilekçe halinde Yüksek Seçim Kuruluna sunduk. Bundan sonrası Yüksek Seçim Kurulunun ve seçmenlerimizin takdiri." diye konuştu.
Muharrem İnce - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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Adaylıktan çekilen İnce'den mektup: Başka sahte kasetler olduğu için değil ama seçmen etkilendi
14:56
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