Muharrem İnce: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı

Millet İttifakı’nın Ankara mitingine katılacağı iddiasını en yakınındaki isim aracılığıyla Muharrem İnce’ye sordum.

İnce, şu yanıtı iletti:

“Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor.”