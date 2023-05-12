https://sputniknews.com.tr/20230512/muharrem-ince-benimle-mitinge-katilim-konusunda-kimse-konusmadi-1070978793.html
Muharrem İnce: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı
Muharrem İnce: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bugün Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T00:16+0300
2023-05-12T00:16+0300
2023-05-12T00:16+0300
2023 türkiye seçimleri
seçim
millet ittifakı
miting
muharrem ince
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bugün Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.Millet İttifakı liderleri bugün akşam saatlerinde Ankara Tandoğan'da seçim kampanyası kapsamında miting düzenlemeyi planlıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230511/cumhurbaskani-erdogan-muharrem-incenin-adayliktan-cekilmesini-degerlendirdi-1070958472.html
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seçim, millet ittifakı, miting, muharrem ince
seçim, millet ittifakı, miting, muharrem ince
Muharrem İnce: Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı
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Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bugün Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.
Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın bugün Ankara'da düzenleyeceği mitinge katılacağı yönündeki iddialara dair açıklama yaptı.
Gazeteci İsmail Saymaz'ın aktardığına göre İnce, "Benimle mitinge katılım konusunda kimse konuşmadı. Benim de haberim yok ama sosyal medyada paylaşılıyor" ifadelerini kullandı.
Millet İttifakı liderleri bugün akşam saatlerinde Ankara Tandoğan'da seçim kampanyası kapsamında miting düzenlemeyi planlıyor.