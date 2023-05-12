https://sputniknews.com.tr/20230512/msbden-manipulatif-ve-gercek-disi-haber-ve-yorumlara-iliskin-aciklama-1071012358.html

MSB'den 'manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara' ilişkin açıklama

MSB'den 'manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara' ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T21:13+0300

2023-05-12T21:13+0300

2023-05-12T21:17+0300

2023 türkiye seçimleri

milli savunma bakanlığı (msb)

milli savunma bakanlığı

türk silahlı kuvvetleri

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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2023

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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri