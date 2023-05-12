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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/msbden-manipulatif-ve-gercek-disi-haber-ve-yorumlara-iliskin-aciklama-1071012358.html
MSB'den 'manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara' ilişkin açıklama
MSB'den 'manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara' ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T21:13+0300
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2023 türkiye seçimleri
milli savunma bakanlığı (msb)
milli savunma bakanlığı
türk silahlı kuvvetleri
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
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milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri
milli savunma bakanlığı (msb), milli savunma bakanlığı, türk silahlı kuvvetleri

MSB'den 'manipülatif ve gerçek dışı haber ve yorumlara' ilişkin açıklama

21:13 12.05.2023 (güncellendi: 21:17 12.05.2023)
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma BakanlığıMilli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© Fotoğraf : Twitter /Milli Savunma Bakanlığı
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesi, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılması, ülkemizin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personelinin en hafif tabiriyle emeğine saygısızlıktır" ifadesine yer verildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, son zamanlarda çeşitli mecralarda Türk Silahlı Kuvvetleri ve Komuta Kademesini "siyasi emellerine alet etmek isteyenler tarafından yapılan manipülatif ve gerçek dışı" haber ve yorumlara rastlandığı belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve komutanlarının seçimle ilişkilendirilmesinin, güncel politik tartışmaların içine çekilmeye çalışılmasının ülkenin birlik, bütünlük ve güvenliği ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar personelinin emeğine "en hafif tabiriyle saygısızlık" olarak nitelendirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla kendisine verilen her türlü görevi büyük bir başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik söylemlerden uzak durulması, günlük polemiklerin dışında tutulması asil milletimizin yüksek menfaatleri gereğidir.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Komuta Kademesi ve personeli bir bütün olarak, yurt içinde ve sınır ötesinde ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini korumak için karada, denizde ve havada, her türlü arazi ve iklim koşullarında faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."
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