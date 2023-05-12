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- Sputnik Türkiye, 1920, 21.03.2023
2023 TÜRKİYE SEÇİMLERİ
Türkiye, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gidiyor.
https://sputniknews.com.tr/20230512/millet-ittifakindaki-siyasi-partilerin-genel-baskanlari-ankara-mitinginde-bulustu-1071013960.html
Millet İttifakı Ankara'da miting yaptı: 'Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek'
Millet İttifakı Ankara'da miting yaptı: 'Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı, 13. Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği... 12.05.2023, Sputnik Türkiye
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2023 türkiye seçimleri
millet ittifakı
seçim
ankara
miting
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Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirdiği Ankara mitinginde, ittifakta yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, alanda toplananlara hitap etti.İYİ Parti Genel Başkanı Akşener platforma, partisinin kurucularından 1993'te Şırnak kırsalında roket saldırısında gözlerini kaybeden gazi Hüseyin Özlük ile çıktı. Akşener, "Çok şeyler denildi bize, çok ağır hakaretler edildi. Ama Hüseyin Özlük ve ona benzeyen kardeşlerim bizimle." ifadesini kullandı.Özlük'ün konuşmasının ardından Akşener, "Umarım sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır, Hüseyin'i." dedi.Çok rezil bir dille, iğrenç sözler dizisiyle seçime gidildiğini ifade eden Akşener, "Terörist oldunuz, işgalci oldunuz, bu milletin asil evlatları her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz, biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. Dolayısıyla 14 Mayıs akşamında 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya'ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz." ifadelerini kullandı.Herkesin annesini, babasını, eşini, halasını, dayısını, amcasını, yengesini mutlaka sandığa götürmesini ve "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" vermesini isteyen Akşener, şunları kaydetti:'Hedefimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ülkemize getirmek'DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hedefimiz şu anda adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sisteme, aslında kendi içinde tam bir sistemsizlik olan bu düzene son vermek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ülkemize getirmek. 6 parti ilk defa biz masaya bunun için oturduk, 'şu sistemi değiştirmemiz lazım' dedik. Kolları sıvadık, tam 84 maddelik bir anayasa metni, 2 bin 300 maddelik ortak politikalar metni hazırladık." diye konuştu.Seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda yapacaklarının da hazırlandığını söyleyen Babacan, "Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman 6 parti bir araya gelip bu kadar kapsamlı bir anlaşma yapmamıştı. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin 20 bakanının 5 yıl boyunca ne yapacağının hepsi hazır." dedi.Babacan, pazar günü Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, vatandaşların desteğini beklediklerini belirtti.'Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek'Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaşanabilir, insanların inandığı gibi yaşadığı, rahat geçinebildiği, kendini güven içinde hissettiği bir Türkiye istediklerini dile getirdi.Bunun ancak ahlaki ve manevi değerlerin ihyasıyla mümkün olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Ahlaki ve manevi değerler dediğimiz zaman ilk gözettiğimiz adalettir. Adalet olmadan bir ülkede barış, huzur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde ülkenin kalkınmasından işçi, memur, emekli ve işsiz dahil her insanın pay alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:'Bütün özgürlükler korunacak, yasaklar kalkacak'Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ülkeyi kara kıştan çıkarıp yeni baharlara taşıyacaklarını söyledi.14 Mayıs'ta, iktidarın kaybederlerse "ülkeye terörün geleceğine" ilişkin söylemlerine dikkati çeken Davutoğlu, "Bu ülkenin dağlarını, ovalarını hep beraber şenlendireceğiz ama asla teröre izin vermeyeceğiz. Ne FETÖ'ye ne PKK'ya ne IŞİD'e, hiçbir terör örgütü bu ülkede nefes alamayacak." ifadelerini kullandı.Hiçbir terör örgütüyle alakaları ve iltisakları olmadığını belirten Davutoğlu, "Bu ülkeye bir daha ne herhangi bir terör örgütü musallat olacak ne de devlet kurumlarımıza herhangi bir grup, herhangi bir zümre nüfus edecek." diye konuştu.Din ve vicdan özgürlüğü sonuna kadar korunurken, din istismarına asla izin vermeyeceklerini de söyleyen Davutoğlu, "Bütün özgürlükler korunacak, yasaklar kalkacak." dedi.'14 Mayıs'ta cemre olarak, milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara düşeceğiz'Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yeni bir dönemi açacaklarını, güzel günleri müjdeleyeceklerini söyledi.Cemrelerin düştüğüne dikkati çeken Uysal, şöyle konuştu:'15'inden sonra inşallah Keçiören-Havaalanı metrosunun imzasını Sayın Cumhurbaşkanımız atacak'Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte vatandaşlara yönelik verilen sosyal destekleri anlattı.Ankara'ya yapacakları yatırımların imza sürecinde bekletildiğini öne süren Yavaş, "15'inden sonra inşallah Keçiören-Havaalanı metrosunun imzasını Sayın Cumhurbaşkanı'mız atacak." dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 14 Mayıs'ta milletçe birliğin, kardeşliğin, geleceğin kazanılacağını belirterek, şöyle konuştu:
https://sputniknews.com.tr/20230512/cumhurbaskani-adayi-kilicdaroglu-ayin-15inde-onemli-bir-asamayi-daha-katetmis-olacagiz--1071014418.html
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millet ittifakı, seçim, ankara, miting

Millet İttifakı Ankara'da miting yaptı: 'Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek'

22:11 12.05.2023 (güncellendi: 22:28 12.05.2023)
© AAMillet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingi
Millet İttifakı’nın Anadolu Meydanı'nda düzenlenen Ankara mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
© AA
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "14 Mayıs akşamı, 13. Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin uygulandığı, yargının bağımsız olduğu, hak, hukuk, adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak." dedi.
Millet İttifakı'nın Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirdiği Ankara mitinginde, ittifakta yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, alanda toplananlara hitap etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener platforma, partisinin kurucularından 1993'te Şırnak kırsalında roket saldırısında gözlerini kaybeden gazi Hüseyin Özlük ile çıktı. Akşener, "Çok şeyler denildi bize, çok ağır hakaretler edildi. Ama Hüseyin Özlük ve ona benzeyen kardeşlerim bizimle." ifadesini kullandı.
Özlük'ün konuşmasının ardından Akşener, "Umarım sağ ellerinde Hizbullah, sol ellerinde PKK olanlar duymuşlardır, Hüseyin'i." dedi.
Çok rezil bir dille, iğrenç sözler dizisiyle seçime gidildiğini ifade eden Akşener, "Terörist oldunuz, işgalci oldunuz, bu milletin asil evlatları her türlü hakareti, iftirayı siz de gördünüz, biz de gördük. Ama bugün gördüm ki Recep Bey vedalaşıyor. Dolayısıyla 14 Mayıs akşamında 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu olacak ve kendisini alkışlarımızla Çankaya'ya götüreceğiz. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz." ifadelerini kullandı.
Herkesin annesini, babasını, eşini, halasını, dayısını, amcasını, yengesini mutlaka sandığa götürmesini ve "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e" vermesini isteyen Akşener, şunları kaydetti:
"İYİ Partililerden isteğim şudur, Kemal Bey'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu harama el uzatmayan, haramla adı anılmayan, kul hakkı almayan, sizin gibi yaşayan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı seçeceksiniz. Bana da diyorsunuz 'Başbakan Meral.' Başbakan olabilmem için benim için de bir tane Meral'e basacaksınız. Şimdi Millet İttifakı'nın diğer siyasi partilerinin mensuplarına sesleniyorum, pazar günü Anneler Günü. Ben bir anneyim, babaanneyim. Bütün CHP'li ailelerden bir tane Anneler Günü hediyesi bir tanecik oy istiyorum. Her aileden bir tanecik oy istiyorum onu da Millet İttifakı'nın diğer partilerinin seçmenlerinden. İnşallah 14 Mayıs akşamı, 13. Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Türkiye'nin nefes aldığı, hukukun üstünlüğünün kabul edildiği, demokrasinin uygulandığı, yargının bağımsız olduğu, hak, hukuk, adaletin tesis edildiği ve tarih yazıldığı bir akşam olacak."

'Hedefimiz, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ülkemize getirmek'

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Hedefimiz şu anda adına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen bu ucube sisteme, aslında kendi içinde tam bir sistemsizlik olan bu düzene son vermek ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ülkemize getirmek. 6 parti ilk defa biz masaya bunun için oturduk, 'şu sistemi değiştirmemiz lazım' dedik. Kolları sıvadık, tam 84 maddelik bir anayasa metni, 2 bin 300 maddelik ortak politikalar metni hazırladık." diye konuştu.
Seçimden sonra kurulacak hükümetin her alanda yapacaklarının da hazırlandığını söyleyen Babacan, "Şu ana kadar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir zaman 6 parti bir araya gelip bu kadar kapsamlı bir anlaşma yapmamıştı. Seçimlerden sonra kurulacak hükümetin 20 bakanının 5 yıl boyunca ne yapacağının hepsi hazır." dedi.
Babacan, pazar günü Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası olduğunu, vatandaşların desteğini beklediklerini belirtti.

'Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise yaşanabilir, insanların inandığı gibi yaşadığı, rahat geçinebildiği, kendini güven içinde hissettiği bir Türkiye istediklerini dile getirdi.
Bunun ancak ahlaki ve manevi değerlerin ihyasıyla mümkün olduğunu aktaran Karamollaoğlu, "Ahlaki ve manevi değerler dediğimiz zaman ilk gözettiğimiz adalettir. Adalet olmadan bir ülkede barış, huzur olmaz." değerlendirmesinde bulundu.
Karamollaoğlu, iktidara geldiklerinde ülkenin kalkınmasından işçi, memur, emekli ve işsiz dahil her insanın pay alacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Pazartesi gününden itibaren Türkiye'nin görünümü değişecek. Kemal Bey, Cumhurbaşkanımız olacak. 'Nasıl olacak' diyorlar, ben güveniyorum. Biz bir karar aldık, cumhurbaşkanı yardımcıları sıfatıyla da olsa başka türlü de olsa bütün meseleleri birlikte görüşeceğiz, istişare edeceğiz, sonra karar vereceğiz ve bu memleketi mutlaka ayağa kaldıracağız. Bunun için sizden destek bekliyorum."

'Bütün özgürlükler korunacak, yasaklar kalkacak'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da ülkeyi kara kıştan çıkarıp yeni baharlara taşıyacaklarını söyledi.
14 Mayıs'ta, iktidarın kaybederlerse "ülkeye terörün geleceğine" ilişkin söylemlerine dikkati çeken Davutoğlu, "Bu ülkenin dağlarını, ovalarını hep beraber şenlendireceğiz ama asla teröre izin vermeyeceğiz. Ne FETÖ'ye ne PKK'ya ne IŞİD'e, hiçbir terör örgütü bu ülkede nefes alamayacak." ifadelerini kullandı.
Hiçbir terör örgütüyle alakaları ve iltisakları olmadığını belirten Davutoğlu, "Bu ülkeye bir daha ne herhangi bir terör örgütü musallat olacak ne de devlet kurumlarımıza herhangi bir grup, herhangi bir zümre nüfus edecek." diye konuştu.
Din ve vicdan özgürlüğü sonuna kadar korunurken, din istismarına asla izin vermeyeceklerini de söyleyen Davutoğlu, "Bütün özgürlükler korunacak, yasaklar kalkacak." dedi.

'14 Mayıs'ta cemre olarak, milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara düşeceğiz'

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da yeni bir dönemi açacaklarını, güzel günleri müjdeleyeceklerini söyledi.
Cemrelerin düştüğüne dikkati çeken Uysal, şöyle konuştu:
"14 Mayıs'ta cemre olarak, milletin yarınlarını aydınlatmak için o sandıklara düşeceğiz. Milletin kendi kaderine hakim olduğu bir gün olması umuduyla, herkesin hukukundan emin olduğu, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu güzel yarınların arifesindeyiz. Az kaldı, o güzel yarınları hep beraber aydınlatacağız."

'15'inden sonra inşallah Keçiören-Havaalanı metrosunun imzasını Sayın Cumhurbaşkanımız atacak'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, başkentte vatandaşlara yönelik verilen sosyal destekleri anlattı.
Ankara'ya yapacakları yatırımların imza sürecinde bekletildiğini öne süren Yavaş, "15'inden sonra inşallah Keçiören-Havaalanı metrosunun imzasını Sayın Cumhurbaşkanı'mız atacak." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da 14 Mayıs'ta milletçe birliğin, kardeşliğin, geleceğin kazanılacağını belirterek, şöyle konuştu:
"Değerli sandık görevlileri, sandık başkanları, hakimler, Yüksek Seçim Kurulu başkanları, üyeleri, emniyet güçleri, valiler, kendisini sadece hukuka ve bu yüce millete karşı sorumlu hisseden devletimin tüm bürokratları, sizler bu milletin namus ve şerefini kendi namus ve şerefiniz bilmek ve korumakla mükellefsiniz. Bunu size hatırlatıyoruz. Devletimiz, demokrasimiz ve vatandaşımızın huzuru size emanettir. Hukuktan bir milim bile çıkmayacağınıza, kanun dışına tek bir nefes bile almayacağınıza inanıyorum. Bunu lütfen yerine getirin."
Millet İttifakı'nın Ankara mitingi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2023
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