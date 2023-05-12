https://sputniknews.com.tr/20230512/micotakisten-turkiye-aciklamasi-secilene-dostluk-eli-uzatacagim-1071017612.html
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkı kimi seçerse ona dostluk eli uzatacağını söyledi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye
2023-05-12T22:49+0300
2023-05-12T22:49+0300
2023-05-12T22:49+0300
2023 türkiye seçimleri
yunanistan
kiryakos miçotakis
türkiye
seçim
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Miçotakis, uluslararası haber ajansı AP'ye mülakat verdi. Yunanistan Başbakanı'na Türkiye ile ilişkiler de soruldu. Miçotakis, "Türk halkı kimi seçerse seçsin dostluk elimi uzatacağım ve yıkıcı depremlerin ardından ortaya koyduğumuz ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağım" dedi.Miçotakis, "Ülkelerin dış politikalarının bugünden yarına değişmediğini biliyorum" ifadelerini de kullandı.Yeni Türk hükümetinin Batı'ya yaklaşımını gözden geçireceğini umduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogandan-yunanistana-dostluk-mesaji-1070993621.html
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yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye, seçim
yunanistan, kiryakos miçotakis, türkiye, seçim
Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkı kimi seçerse ona dostluk eli uzatacağını söyledi.
Miçotakis, uluslararası haber ajansı AP'ye mülakat verdi. Yunanistan Başbakanı'na Türkiye ile ilişkiler de soruldu. Miçotakis, "Türk halkı kimi seçerse seçsin dostluk elimi uzatacağım ve yıkıcı depremlerin ardından ortaya koyduğumuz ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağım" dedi.
Miçotakis, "Ülkelerin dış politikalarının bugünden yarına değişmediğini biliyorum" ifadelerini de kullandı.
Yeni Türk hükümetinin Batı'ya yaklaşımını gözden geçireceğini umduğunu söyledi.