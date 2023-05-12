https://sputniknews.com.tr/20230512/micotakisten-turkiye-aciklamasi-secilene-dostluk-eli-uzatacagim-1071017612.html

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım

Miçotakis'ten Türkiye açıklaması: Seçilene dostluk eli uzatacağım

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Pazar günü yapılacak seçimlerde Türk halkı kimi seçerse ona dostluk eli uzatacağını söyledi. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T22:49+0300

2023-05-12T22:49+0300

2023-05-12T22:49+0300

2023 türkiye seçimleri

yunanistan

kiryakos miçotakis

türkiye

seçim

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Miçotakis, uluslararası haber ajansı AP'ye mülakat verdi. Yunanistan Başbakanı'na Türkiye ile ilişkiler de soruldu. Miçotakis, "Türk halkı kimi seçerse seçsin dostluk elimi uzatacağım ve yıkıcı depremlerin ardından ortaya koyduğumuz ilerlemeyi sürdürmeye çalışacağım" dedi.Miçotakis, "Ülkelerin dış politikalarının bugünden yarına değişmediğini biliyorum" ifadelerini de kullandı.Yeni Türk hükümetinin Batı'ya yaklaşımını gözden geçireceğini umduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230512/erdogandan-yunanistana-dostluk-mesaji-1070993621.html

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