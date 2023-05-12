https://sputniknews.com.tr/20230512/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-ekonomik-ve-sosyal-sorunlarin-ustesinden-biz-gelecegiz-1071011395.html

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz. İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz. Huzurlu insanlık ve... 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T20:27+0300

2023-05-12T20:27+0300

2023-05-12T20:27+0300

devlet bahçeli

2023 türkiye seçimleri

ak parti

mhp

chp

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Bahçeli, partisince Aksaray 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen, "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında, Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinin 14 Mayıs'ta yapılacağını söyledi.'İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz'Zulmün, zilletin ve zelil emellerin tam karşısında olduklarını belirten Bahçeli, "Demokraside yüksek standartları biz sağlayacağız. Milli birlik ve dayanışma ruhumuzu biz güçlendireceğiz. Ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden biz geleceğiz. İşsizliği ve yoksulluğu biz çözeceğiz. Huzurlu insanlık ve haysiyetli istikbal hedeflerine birlikte ulaşacağız. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız." diye konuştu.'FETÖ, Kılıçdaroğlu'na umut bağlıyor'Bahçeli, cumhuriyetin yeni yüzyılında güçlü devleti birlikte ihya edeceklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:'Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır'Bahçeli, sosyal medyada Türkiye'ye savaş açıldığını, bütün FETÖ'cü ve Türkiye düşmanı yılan ve çıyanların iftira ve itibar suikastlarıyla insanlık değerlerini çiğnediğini anlattı.Bunların Kılıçdaroğlu'nun propagandasını yaptığını aktaran Bahçeli, "İnsanların mahremiyeti, özel hayatı, hak ve özgürlükleri en adi şekilde hedef alınmaktadır. FETÖ, geçmişteki hak ve hukuk ihlallerine bugünlerde yenilerini eklemektedir. Haysiyet cellatları kumpaslarını sürekli derinleştirmektedir. Zillet ittifakı ve adayı Kılıçdaroğlu ahlaksızlığın ve her türlü kanunsuz ilişki ağlarının göbeğindedir. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi iddiaları yalandır, adalet ve özgürlük sözleri baştan ayağa kandırmacadır." diye konuştu.'Kaybedeceklerini biliyorlar'Bahçeli, gerçek manasından koparılmış bir demokrasinin, sadece demagojiyi besleyeceğini, bunun yanı sıra despotik tahakkümlere davetiye çıkaracağını ifade etti.Demokrasinin ihanetin kılıfı olamayacağını ve egemenliğe kast etmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakının son zamanlarda yaygınlaştırdığı provokasyonlar, bu ittifakın ürettiği karanlık kampanyalar tükenmiş, iç kargaşaya gömülmüş bir Türkiye'nin fragman gösterisinden başka bir şey değildir. Alayı bir olmuşlar, saldırıya geçmişler. Çünkü kaybedeceklerini biliyorlar. Bu itibarla en ağır insanlık suçu işliyorlar. Montajlarla, dublajlarla, sahte yazışmalarla ve üretilmiş aşağılık iddialarla ahlak cinayetinin faili olmuş vaziyetteler." ifadelerini kullandı.'Teröristler, hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır'Bahçeli, Türk milletini etnik ve mezhep temelli bölünmesine çanak tutanların, bunun planını yapanların vatan haini olduğunu savundu.Devleti yıktırmayacaklarını, vatanı parçalatmayacaklarını, milleti böldürmeyeceklerini aktaran Bahçeli, "Katile katil, caniye cani, teröriste hain diyemeyen, sırf siyasi rant devşirmek için bölücülerle bir ve aynı kareye girmekten sakınmayan her kim varsa demokrasiyle arasına geceyle gündüz gibi mesafe koymuştur. Sorosçu Osman Kavala'yı savunmak, terörist Demirtaş'a methiyeler düzmek adalet, demokrasi ve hürriyet konusu değil, işlenmiş suç ve hıyanete taammüden ortaklıktır. Kılıçdaroğlu, bu suça ortaktır. Teröristler, hem devlet hem de demokrasi düşmanıdır." ifadesini kullandı.

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