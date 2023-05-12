https://sputniknews.com.tr/20230512/mart-ayi-dis-ticaret-endekslerini-acikladi-1070987591.html

Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

Mart ayı dış ticaret endeksleri açıklandı

İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükselirken ithalat birim değer endeksi yüzde 10,1 düştü. 12.05.2023, Sputnik Türkiye

2023-05-12T11:08+0300

2023-05-12T11:08+0300

2023-05-12T11:08+0300

ekonomi

ekonomi

ticaret

dış ticaret açığı

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

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Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.Buna göre, ihracat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.Endeks, Mart 2022'ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azalış gösterdi.İhracat birim değer endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükseldi.İthalat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 10,1 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,3, yakıtlarda yüzde 31,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.İthalat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 4,7 düştü.İhracat miktar endeksiİhracat miktar endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 yükseliş gösterdi.İhracat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.İthalat miktar endeksi martta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, yakıtlarda yüzde 0,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 artış kaydetti.İthalat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde 2022'nin aynı çeyreğine göre yüzde 16,7 arttı.Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış verilerMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 132,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak martta 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2022'de 152,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak Mart 2023'te 154,6 oldu.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azalarak martta 126,4'e düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre geçen yıl martta 112,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,1 artarak, bu yılın aynı ayında 129,1'e yükseldi.Dış ticaret haddi 10,8 puan artışla 86,4 olduİhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2022'de 75,6 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 10,8 puan artışla bu yılın mart ayında 86,4'e çıktı.Dış ticaret haddi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artış kaydederek 82,9 oldu.

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ekonomi, ticaret, dış ticaret açığı, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik)